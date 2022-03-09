Крым уже навсегда стал неотъемлемой частью России, а республики Донбасса после действий Киева не согласятся быть в составе Украины, сказал депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости 9 марта

Депутат подчеркнул, что вопрос признания Киевом Крыма российским — реалистичное, логичное и выполнимое предложение. Зеленский согласился обсуждать Крым и Донбасс, коридор из Сум и Киева заработал. Хроника событий на Украине на 13:00 8 марта © REUTERS, Umit Bektas

«Крым навсегда стал неотъемлемой частью России, вернувшись на свою историческую родину, а республики Донбасса после всего, что сделал Киев, уже никогда не согласятся быть в составе Украины. Так что эти территории и так уже навсегда потеряны для Украины», — указал Шеремет.

Депутат также призвал власти Украины прекратить военные действия, отказаться от превращения страны в анти-Россию и вести конструктивный диалог.

«Если у Зеленского есть хоть капля жалости и совести, то он, сидя в теплом кабинете, перестанет толкать свой народ на кровопролитие и прислушается к предложениям России», — добавил Шеремет.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что если власти Украины пропишут в конституции нейтральный статус страны, признают российский статус Крыма и независимость республик Донбасса, военная операция РФ может быть прекращена в любой момент.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC заявил о возможности обсуждать этот вопрос и прийти к компромиссу по вопросу дальнейшего проживания людей на этих территориях.