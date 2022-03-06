Командиру батальона Донецкой Народной Республики «Спарта» Владимиру Жоге посмертно присвоено звание Героя России, соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля 6 марта

«За героизм и мужество, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Жоге Владимиру Артемовичу (посмертно)», — говорится в сообщении.

Немирный атом, НАТО на Украине. Итоги 6 марта на Украине © Facebook, ТМ Мілітарист Владимир Жога командовал отдельным разведывательным батальоном «Спарта» в звании гвардии полковника ВС ДНР. 5 марта в возрасте 28 лет он погиб, обеспечивая выход мирных жителей из города Волноваха.

Глава ДНР Денис Пушилин в тот же день присвоил уроженцу Донецка Владимиру Жоге звание Героя Республики.

Погибший участвовал в гражданской войне на юго-востоке Украины с самого ее начала в 2014 году. Командовать батальоном «Спарта» начал в октябре 2016 года, после того, как украинские диверсанты убили первого командира подразделения Арсена Павлова («Моторола»).

Владимир Жога тогда был первым заместителем комбата «Спарты», подразделения, которое считалось одним из наиболее боеспособных в ДНР.

Ситуация на Украине

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После ряда крупных поражений в гражданском конфликте украинские власти в 2014 и 2015 годах подписали минские соглашения — Минский протокол и Комплекс мер по выполнению минских соглашений.

Однако эти договоренности киевским режимом не выполнялись. Германия и Франция, подписавшие минские соглашения в качестве наблюдателей, не оказывали на Киев никакого давления с тем, чтобы добиться реализации мер, прописанных в данных документах.

Аналогичной позиции придерживались и США, которые заявляли об отсутствии альтернативы минским соглашениям, но при этом требовали их исполнения от России, которая не являлась стороной конфликта в Донбассе согласно тем же минским соглашениям.

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Кроме того, США отказались предоставить даже письменные гарантии нерасширения НАТО на восток, тем самым дав понять, что они намерены рано или поздно принять Украину в Североатлантический альянс и разместить там комплексы противоракетной обороны и ударные ракетные комплексы.

Это создавало угрозы самому существованию Российской Федерации, что было невозможно игнорировать, особенно на фоне заявлений руководства Киевского режима о намерении обладать ядерным оружием

В связи с этим с 24 февраля на территории Украины ВС РФ проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

Как неоднократно отмечал президент Владимир Путин, она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели.