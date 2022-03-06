Украину заподозрили в получении плутония от США для проведения работ по созданию ядерного оружия. Об этом 6 марта сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на представителя «одного из компетентных ведомств» России

По словам этого представителя, плутоний Украине мог быть передан США. Ключевая роль в создании ядерного взрывного устройства отводилась Национальному научному центру «Харьковский физико-технический институт»

Ядерные бомбы в руках ультраправых. Уроки истории для Украины © Public domain

«По имеющейся информации, США уже осуществляли передачу этого материала своим партнерам. Есть основания полагать, что и в "украинском случае" не обошлось без участия Вашингтона», — добавил он.

3 марта глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Украина вела работы по созданию ядерного оружия. По его словам, США были осведомлены об этих работах и не препятствовала им.