По словам этого представителя, плутоний Украине мог быть передан США. Ключевая роль в создании ядерного взрывного устройства отводилась Национальному научному центру «Харьковский физико-технический институт»
Для ускорения начального этапа научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ из-за рубежа был получен плутоний необходимого качества, рассказал собеседник агентсва.
«По имеющейся информации, США уже осуществляли передачу этого материала своим партнерам. Есть основания полагать, что и в "украинском случае" не обошлось без участия Вашингтона», — добавил он.
3 марта глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Украина вела работы по созданию ядерного оружия. По его словам, США были осведомлены об этих работах и не препятствовала им.