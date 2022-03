За минувшие сутки российские вооружённые силы уничтожили 16 украинских летательных аппаратов. Об этом сообщил 6 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков

По его словам, истребительной авиацией и средствами ПВО Воздушно-космических сил России были сбиты четыре самолета Су-27 и один МиГ-29 в районе Житомира, Су-27 и Су-25 в районе Радомышля и Су-25 в районе Нежина. ВСУ несут потери в Донбассе и размещают "Грады" в жилых кварталах © Facebook, Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Кроме того, в районе Киева были сбиты два вертолета Ми-8. Также были уничтожены шесть беспилотников украинской армии, в том числе «Байрактар ТБ-2».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине, целями которой являются денацификация и демилитаризация этой страны.

2 марта представитель Минобороны РФ заявлял, что в ходе боёв с начала спецоперации Украина потеряла 47 самолётов на земле и 13 в воздухе.