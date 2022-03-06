Гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из городов Мариуполь и Волноваха будут вновь открыты 6 марта. Об этом в этот же день заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 24»

По его словам, коридоры из обоих городов будут открыты с утра.

«Мы надеемся, что всё-таки те украинские командиры, которые руководят процессом обороны населённых пунктов дадут своим подчинённым команду, чтобы они разблокировали выход из населённых пунктов и гражданское население могло покинуть данные населённые пункты», — указал Басурин.

«Это страшно»: Басурин рассказал, как из Мариуполя прямо под огнем вырвались мирные жители с детьми © REUTERS, Сarlos Barria

Президент Украины Владимир Зеленский в своём обращении в тот же день заявил, что мирные жители могут покинуть Мариуполь, но все остальные должны продолжать сражаться за город.

Со своей стороны, президент РФ Владимир Путин обвинил украинских неонацистов в том, что они не дают мирным жителям эвакуироваться через открытые Россией гуманитарные коридоры.