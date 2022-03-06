По его словам, коридоры из обоих городов будут открыты с утра.
«Мы надеемся, что всё-таки те украинские командиры, которые руководят процессом обороны населённых пунктов дадут своим подчинённым команду, чтобы они разблокировали выход из населённых пунктов и гражданское население могло покинуть данные населённые пункты», — указал Басурин.
Днём ранее планировался выход мирных жителей из обоих городов, однако лишь единицы сумели покинуть Мариуполь.
Президент Украины Владимир Зеленский в своём обращении в тот же день заявил, что мирные жители могут покинуть Мариуполь, но все остальные должны продолжать сражаться за город.
Со своей стороны, президент РФ Владимир Путин обвинил украинских неонацистов в том, что они не дают мирным жителям эвакуироваться через открытые Россией гуманитарные коридоры.