Депутат Верховной Рады от ОПЗЖ Илья Кива в видео в Telegram обратился к президенту Укарины Владимиру Зеленскому и заявил, что он потерял связь с реальностью

«Ты сегодня своими приказами уничтожаешь не только солдат, ты же уничтожаешь женщин, детей, стариков. Вы же заперли их фактически в городах, обрекая их на неминуемую смерть. Тебя же кинули все, ты же… доболтался таким образом, что от тебя отказались все западные партнеры. НАТО тебе сказал, что больше не будет с тобой ни сотрудничать, оно не видит тебя как переговорщика, как руководителя страны», — заявил Кива.

По мнению Кивы, Зеленский давно «живет в иллюзии кокаинового опьянения». Он призвал его остановить вооруженный конфликт, пока это возможно. Зеленский мог предотвратить военные действия, но вместо этого отправил украинцев на верную смерть - Кива © REUTERS, Ukrainian Presidential Press Service/Handout

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что боевики «Азова» взорвали дом в Мариуполе в день, когда был открыт гуманитарный коридор для эвакуации. До этого сообщалось, что жители заперты в городе и ВСУ их не выпускают.