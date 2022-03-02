Он уволил с поста главы Черкасской облгосадминистрации Александра Скичко. На его место был назначен генерал-майор Игорь Табурец. До этого он был советником Скичко. Ранее он работал в ГУР МО и экс-министр обороны Андрей Таран лоббировал его на должность главы Главного управления разведки, но с приходом Андрея Ермака от этой идеи отказались.
Также был уволен Сергей Гриневецкий с поста главы Одесской облгосадминистрации. На его место назначен Максим Марченко. По словам депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко, Марченко был командиром 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар», в 2017 году — заместителем командира 92-й отдельной механизированной бригады, а после — командиром 28-й механизированной бригады. В РФ Марченко проходит подозреваемым по уголовным делам о преступлениях украинских силовиков в Донбассе.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявила о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.