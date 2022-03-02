Президент Украины Владимир Зеленский сменил глав двух областей. Об этом свидетельствуют соответствующие указы, опубликованные 2 марта на сайте главы государства

Отказ от НАТО: Зеленский потребовал гарантий безопасности © president.gov.ua Александра Скичко. На его место был назначен генерал-майор Игорь Табурец. До этого он был советником Скичко. Ранее он работал в ГУР МО и экс-министр обороны Андрей Таран лоббировал его на должность главы Главного управления разведки, но с приходом Андрея Ермака от этой идеи отказались.

Также был уволен Сергей Гриневецкий с поста главы Одесской облгосадминистрации. На его место назначен Максим Марченко. По словам депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко, Марченко был командиром 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар», в 2017 году — заместителем командира 92-й отдельной механизированной бригады, а после — командиром 28-й механизированной бригады. В РФ Марченко проходит подозреваемым по уголовным делам о преступлениях украинских силовиков в Донбассе.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявила о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.