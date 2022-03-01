Если говорить о денацификации Украины, то придется объяснять гражданам Украины, что они русские, а не украинцы и что их идентичность, которая создавалась в последние сто лет, основана на преступной идеологии, заявил в интервью Украина.ру политолог и историк Олег Неменский

«Проблема в том, что те структуры идентичности, которые делают из граждан Украины русофобов, под воздействием военной операции только укрепляются, а не ломаются. Сейчас проблем еще больше, потому что за военной операцией должна следовать денацификация в гуманитарной сфере. Как ее проводить, совершенно непонятно, это будет долгий масштабный процесс», — указал политолог.

Неменский пояснил, что идентичность украинцев основана на крайне правой идеологии, подразумевающей этноцид населения, на которое она претендует как на костяк нации, а до появления этой идеологии не было массовой украинской идентичности. Неменский: никакого «братского украинства» больше не может быть © РИА Новости, Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Поскольку, по словам политолога, население юго-западной Руси обрабатывается с позиции украинства гораздо больше ста лет, задачи по денацификации масштабны и тревожно даже думать о том, насколько они выполнимы.

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