«Российская и украинская делегация сегодня определили ряд приоритетных тем, по которым наметили определённые решения», — сказал он.
По словам Подоляка, делегации едут в столицы своих стран для дальнейших консультаций. Также была обсуждена возможность проведения нового раунда переговоров.
Переговоры делегаций РФ и Украины прошли на белорусско-украинской границе в Гомельской области.
Кроме Подоляка, в украинскую делегацию вошли глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, депутат Рады Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий.
Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.