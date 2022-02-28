Российская и украинская делегации на переговорах в Белоруссии определили ряд приоритетных тем, по которым наметили определенные решения. Об этом 28 февраля журналистам заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк

«Российская и украинская делегация сегодня определили ряд приоритетных тем, по которым наметили определённые решения», — сказал он.

По словам Подоляка, делегации едут в столицы своих стран для дальнейших консультаций. Также была обсуждена возможность проведения нового раунда переговоров.

Переговоры делегаций РФ и Украины прошли на белорусско-украинской границе в Гомельской области.

Кроме Подоляка, в украинскую делегацию вошли глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, депутат Рады Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий. Крепость Мариуполь, полусухой закон во Львове, блокпосты в Днепре. Хроника событий на Украине на 19:00 28 февраля © REUTERS, Viacheslav Ratynskyi

Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.