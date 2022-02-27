Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 27 февраля объявила о введении новых санкционных мер против России в связи с проводимой на Украине спецоперацией

— ЕС запретит вещание Russia Today и Sputnik на своей территории;

— ЕС запретит все транзакции с Центробанком РФ;

— ЕС профинансирует поставку вооружений на Украину;

— ЕС введет пакет экономических и персональных санкций против Белоруссии, — сообщила фон дер Ляйен. Еврокомиссия предложила запретить в ЕС Sputnik и Russia Today © Sputnik

Утром 24 февраля по указу президента Владимира Путина Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ на это страны Запада инициировали новый пакет санкций против Москвы.

Ограничения затронули ряд крупнейших российских банков и сектора экономики страны, ограничительные меры были введены против первых лиц государства, часть европейских стран закрыла для РФ свое воздушное пространство, а представители соцсетей и крупных интернет-площадок заявили, что ограничат Россию в использовании своих продуктов.