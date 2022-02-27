— ЕС запретит вещание Russia Today и Sputnik на своей территории;
— ЕС запретит все транзакции с Центробанком РФ;
— ЕС профинансирует поставку вооружений на Украину;
— ЕС введет пакет экономических и персональных санкций против Белоруссии, — сообщила фон дер Ляйен.
Утром 24 февраля по указу президента Владимира Путина Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ на это страны Запада инициировали новый пакет санкций против Москвы.
Ограничения затронули ряд крупнейших российских банков и сектора экономики страны, ограничительные меры были введены против первых лиц государства, часть европейских стран закрыла для РФ свое воздушное пространство, а представители соцсетей и крупных интернет-площадок заявили, что ограничат Россию в использовании своих продуктов.