Российские военные доставили в Севастополь сдавшихся в плен украинских пограничников с острова Змеиный. Соответствующую видеозапись 26 февраля опубликовал Telegram-канал SHOT

На кадрах видно, как пограничники сходят на сушу со спасательного буксира «Шахтер» и получают армейский сухой паек.

Известно, что речь идет о 82 сотрудниках Государственной пограничной службы Украины. СМИ сообщают, что в Министерстве обороны РФ уже объявили, что в скором времени все эти люди вернутся к семьям.

К слову, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все защитники Змеиного отказались сдаваться и «героически погибли» под российским огнем. В Минобороны РФ эту информацию опровергли.

"Настал решающий момент": Зеленский попросился в ЕС © president.gov.ua Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.