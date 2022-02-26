Задачи по демилитаризации и денацификации Украины скоро будут успешно выполнены, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя

«Мы не ведем войну с Украиной и украинским народом. Мы проводим специальную военную операцию против националистов и для защиты жителей Донбасса — денацификации и демилитаризации. Эти задачи будут достаточно скоро выполнены и украинский народ получит возможность вновь самостоятельно решать свою судьбу, живя при этом в мире, добрососедстве и сотрудничестве со всеми соседями», — заявил постпред. Постпред России при ООН: резолюция по Украине не учитывала нарушения «Минска» © REUTERS, Carlo Allegri

Ранее Россией был ветирован проект резолюции СБ ООН по Украине. Постпред при ООН Небензя заявил, что документ носил антироссийский характер.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил о начале военных действий по демилитаризации и денацификации Украины. В Москве подчеркнули, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, и нейтрализуют исключительно военные цели.

Президент уточнил, что действия России являются самообороной от создаваемых Западом угроз.