Действие двустороннего соглашения между Россией и ЕС об упрощённой выдаче виз определённым категориям граждан будет прекращено.
«Приостанавливается облегченная процедура выдачи виз для обладателей дипломатических паспортов, бизнесменов и представителей деловых организаций, членов официальных делегаций, которые должны участвовать в официальных встречах, консультациях, переговорах или программах обмена», — сообщается в документе.
Визы по облегченной процедуре не будут выдаваться также членам национальных и региональных правительств и парламентов РФ, Конституционного и Верховного судов.
Вышеперечисленные категории граждан будут обязаны оплачивать стандартный визовый сбор при подаче документов.