С 28 февраля действие соглашения между Россией и ЕС об упрощённой выдаче виз прекращается. Об этом говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС 26 февраля

Действие двустороннего соглашения между Россией и ЕС об упрощённой выдаче виз определённым категориям граждан будет прекращено. CNN сообщил о нежелании в ЕС отключать Россию от системы SWIFT © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Приостанавливается облегченная процедура выдачи виз для обладателей дипломатических паспортов, бизнесменов и представителей деловых организаций, членов официальных делегаций, которые должны участвовать в официальных встречах, консультациях, переговорах или программах обмена», — сообщается в документе.

Визы по облегченной процедуре не будут выдаваться также членам национальных и региональных правительств и парламентов РФ, Конституционного и Верховного судов.

Вышеперечисленные категории граждан будут обязаны оплачивать стандартный визовый сбор при подаче документов.