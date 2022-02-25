Министерство транспорта Канады запретило воздушным судам под своим флагом пересекать границу Украины, а также находиться в 185 километрах от украинской границы. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте ведомства

«В ответ на разворачивающийся конфликт против Украины мы выпустили NОТАМ, запрещающий канадским операторам воздушных судов и владельцам зарегистрированных в Канаде самолетов входить в воздушное пространство Украины», — сообщает ведомство.

Сообщается, что канадским воздушным судам запрещается летать в 100 морских милях вдоль границы Украины (полетные зоны Москва, Ростов, Минск, Кишинев). Молдавия вводит режим чрезвычайного положения © CC0, Pixabay

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В Москве подчеркнули, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, и нейтрализуют исключительно военные цели.

Президент уточнил, что действия России являются самообороной от создаваемых для страны угроз.

В Минобороны РФ добавили, что украинские пограничники «никакого сопротивления не оказывают», украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя.