В Краснодарском крае и Крыму зафиксированы «прилеты» украинских снарядов. Такую информацию 24 февраля опубликовало агентство РИА Новости со ссылкой на ФСБ

«У поселка Широчанка в Ейском районе Краснодарского края зафиксировали разрыв боеприпаса, вылетевшего со стороны Украины», — говорится в сообщении.

Кроме того, зафиксировано несколько разрывов снарядов и в Крыму. По информации СМИ, пострадавших нет.

«В том числе 11 аэродромов ВВС»: в Минобороны РФ назвали инфраструктурные потери ВСУ © REUTERS, Press Service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил о вводе российских войск на Украину.

Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России уточнило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.