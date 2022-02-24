«У поселка Широчанка в Ейском районе Краснодарского края зафиксировали разрыв боеприпаса, вылетевшего со стороны Украины», — говорится в сообщении.
Кроме того, зафиксировано несколько разрывов снарядов и в Крыму. По информации СМИ, пострадавших нет.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил о вводе российских войск на Украину.
Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России уточнило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.