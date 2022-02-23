В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект обращения в ООН по исключению России из состава организации, сообщается на сайте украинского парламента 23 февраля

Проект постановления об обращении в Генассамблею ООН по "исключению России из состава членов ООН" зарегистрирован в парламенте Украины, сообщается на официальном сайте Верховной Рады.

Документ озаглавлен «Проект постановления об обращении Верховной Рады Украины в Генеральную Ассамблею Организации Объединенных Наций по поводу исключения Российской Федерации из состава членов Организации Объединенных Наций зарегистрирован в среду». Его текст пока не опубликован.

Автором обращения является внефракционный депутат Рады Оксана Савчук.

Ранее, 17 февраля, в Донбассе началось военное обострение. ДНР и ЛНР сообщили об учащении обстрелов с украинской стороны. Руководство республик заявило, что Киев планирует наступление. Из ЛДНР с вечера 18 февраля в Россию было эвакуировано 49 тыс. жителей. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании Донецкой и Луганской народных республик независимыми государствами.