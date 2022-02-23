Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что вопрос восстановления контроля народных республик над границами ДНР и ЛНР может решиться самостоятельно, отвечая на вопрос корреспондента Украина.ру 23 февраля

Пушилин подчеркнул, что Россия и переговорщики народных республик прилагали все усилия, чтобы урегулировать конфликт мирным путём, однако эти усилия ни к чему не привели — агрессия Украины продолжается. «Подарка не будет». Эксперт о том, что Россия будет делать с Украиной после признания ДНР/ЛНР © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Мы видим, что противник настроен агрессивно. В любой момент Украина может перейти в наступление. Поэтому вопрос выхода на границы ДНР и ЛНР может за это время решиться самостоятельно. Каким способом? Нам хотелось бы, чтобы мирным. Но вы видели, что на протяжении почти семи лет и Донецк, и Луганск, и Россия, как сторона-гарант Минских соглашений пытались уговаривать (Украину — ред.)…С какими только инициативами наши переговорщики ни выходили, чтобы конфликт был разрешён мирным способом», — сказал глава ДНР.

Ранее, 17 февраля, в Донбассе началось военное обострение. ДНР и ЛНР сообщили об учащении обстрелов с украинской стороны. Руководство республик заявило, что Киев планирует наступление. Из ЛДНР с вечера 18 февраля в Россию было эвакуировано 49 тыс. жителей. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании Донецкой и Луганской народных республик независимыми государствами.