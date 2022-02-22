Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции 22 февраля заявил, что Минских соглашений по урегулированию в Донбассе больше не существует. Трансляцию его выступления вели российские телеканалы

Накануне, 21 февраля Владимир Путин поддержал просьбу ДНР и ЛНР о признании независимости и подписал с республиками договор о дружбе и сотрудничестве. На следующий день эти решения ратифицировала Госдума и Совет Федерации. Верхняя палата парламента также одобрила применение российских вооруженных сил за рубежом. Донецк о будущем республик Донбасса - опрос

По словам Путина, признание народных республик Донецка и Луганска поставило крест на Минских соглашениях.

«Да, конечно, теперь минских соглашений не существует, что ж их выполнять, если мы признали независимость этих образований», — сказал Путин.

Ранее глава российского государства пояснил, что решение признать ДНР и ЛНР было принято, в том числе, исходя из нежелания Киева следовать Минским соглашениям.