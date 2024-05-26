На фронтах Новороссии. Наступление российской армии сменяется обороной, после которой вновь наступление - 26.05.2024 Украина.ру
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На фронтах Новороссии. Наступление российской армии сменяется обороной, после которой вновь наступление
На фронтах Новороссии. Наступление российской армии сменяется обороной, после которой вновь наступление - 26.05.2024 Украина.ру
На фронтах Новороссии. Наступление российской армии сменяется обороной, после которой вновь наступление
Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру о ситуации на фронте, которая сложилась к концу этой недели
2024-05-26T09:01
2024-05-26T09:09
эксклюзив
сво
спецоперация
слобожанщина
днр
донецк
новороссия
донецкая народная республика
александр "варяг" матюшин
вооруженные силы украины
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Российская армия несмотря ни на что продолжает наступать, только на нескольких участках Слобожанского фронта ей пришлось временно уйти в оборону."Ну что можно сказать о действиях наших? Либо наступаем, без всякого надрыва, либо, когда укропы пробуют контратаковать, тогда мы переходим в оборону и начинаем их перемалывать.Так мы сейчас на донецком фронте освободили Уманское, окончательно зачистив окраины этого села. Теперь перед нами открылся путь на знаменитую Карловку и Карловское водохранилище.Напомню, чем знаменита Карловка. Летом 2014 года отказ Стрелкова от обороны этого села открыл укропам путь к разблокированию ими Донецкого аэропорта, где в осаде сидели их подразделения. Теперь мы снова, через 10 лет, возвратимся в этот населенный пункт. Лично мне как участнику летних боев за Донецк в 2014 году очень волнителен этот момент", - говорит Матюшин.В Уманское российские подразделения зашли в мае, уже контролировали центр, а окраины зачистили только сейчас. Двигаясь на запад, им предстоит преодолевать украинскую оборону, которая выстроится вдоль Карловского водохранилища.Продолжается освобождение Красногоровки, единственного оставшегося под контролем ВСУ пригорода Донецка, достаточно при этом крупного. Так на днях российский флаг в центре города водрузили бойцы 5-й бригады им. Александра Захарченко."В Красногоровке наше продвижение перемежается с украинскими контратаками, когда мы переходим к обороне. Потом снова переходим в наступление. В итоге большая часть города уже за нами.Сейчас стоит задача окончательно перерезать снабжение оставшемуся гарнизону, которое осуществляется из Курахово", - сообщил Матюшин.Также стало известно, что село Архангельское к северу от Донецка перешло под контроль российских войск."Что касается Часов Яра, то ВСУ стали оттуда перебрасывать резервы на Слобожанский фронт, а это в свою очередь облегчает нашу задачу на фронтах ДНР.Сражения продолжаются в микрорайоне "Канал". В районе Клещеевки некоторые высоты еще за укропами. Но на левом фланге Часов Яра мы подходим к водоканалу "Северский Донец-Донбасс", на правом – наступаем на Калиново, в то место водоканала, где он уходит под землю", - рассказывает наш собеседник.На Слобожанском фронте украинцы спешно перекинули свои резервы с других фронтов, чтобы затормозить российское наступление. Так с Херсонского фронта переброшена 36-я бригада ВМС Украины, а также лучшее формирование, которое работает с БПЛА - "Птахи Мадьяра"."Раз Мадьяра бросили на Харьковский фронт, значит у укропов дела тут плохи. Значит, надо задействовать лучших, чтобы сдержать наше наступление", - констатирует Матюшин.Более подробно о том, какие действия осуществляла российская армия на прошлой неделе в ходе Спецоперации - в статье военного обозревателя издания Украина.ру Геннадия Алёхина Спецоперация на прошедшей неделе. Фронт расширяется, на всех направлениях идут бои
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https://ukraina.ru/20240525/1055286199.html
слобожанщина
днр
донецк
новороссия
донецкая народная республика
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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Украина.ру
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, сво, спецоперация, слобожанщина, днр, донецк, новороссия, донецкая народная республика, александр "варяг" матюшин, вооруженные силы украины
Эксклюзив, СВО, Спецоперация, Слобожанщина, ДНР, Донецк, Новороссия, Донецкая Народная Республика, Александр "Варяг" Матюшин, Вооруженные силы Украины

На фронтах Новороссии. Наступление российской армии сменяется обороной, после которой вновь наступление

09:01 26.05.2024 (обновлено: 09:09 26.05.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр"
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру о ситуации на фронте, которая сложилась к концу этой недели
Российская армия несмотря ни на что продолжает наступать, только на нескольких участках Слобожанского фронта ей пришлось временно уйти в оборону.
"Ну что можно сказать о действиях наших? Либо наступаем, без всякого надрыва, либо, когда укропы пробуют контратаковать, тогда мы переходим в оборону и начинаем их перемалывать.
Бывшие бойцы Вагнера в спецназе Ахмат в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
20 мая, 03:00
Мы близки к взятию Нетайлово: военный эксперт рассказал о продвижении ВС РФ на Донецком фронтеНа Донецком направлении ВС РФ берут ВСУ "в карман" на участке от Соловьево до Уманского. Постепенно продолжается движение ВС РФ к Карловскому водохранилищу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Так мы сейчас на донецком фронте освободили Уманское, окончательно зачистив окраины этого села. Теперь перед нами открылся путь на знаменитую Карловку и Карловское водохранилище.
Напомню, чем знаменита Карловка. Летом 2014 года отказ Стрелкова от обороны этого села открыл укропам путь к разблокированию ими Донецкого аэропорта, где в осаде сидели их подразделения. Теперь мы снова, через 10 лет, возвратимся в этот населенный пункт. Лично мне как участнику летних боев за Донецк в 2014 году очень волнителен этот момент", - говорит Матюшин.
В Уманское российские подразделения зашли в мае, уже контролировали центр, а окраины зачистили только сейчас. Двигаясь на запад, им предстоит преодолевать украинскую оборону, которая выстроится вдоль Карловского водохранилища.
Продолжается освобождение Красногоровки, единственного оставшегося под контролем ВСУ пригорода Донецка, достаточно при этом крупного. Так на днях российский флаг в центре города водрузили бойцы 5-й бригады им. Александра Захарченко.
"В Красногоровке наше продвижение перемежается с украинскими контратаками, когда мы переходим к обороне. Потом снова переходим в наступление. В итоге большая часть города уже за нами.
Сейчас стоит задача окончательно перерезать снабжение оставшемуся гарнизону, которое осуществляется из Курахово", - сообщил Матюшин.
Боевая работа САУ Акация - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
Вчера, 14:38
У противника двести 200: ВС РФ заняли более выгодные рубежи под ХарьковомРоссийские силы заняли более выгодные рубежи в районе Степовой Новоселовки Харьковской области. Также ВС РФ нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Юрченково и Бакшеевка. Отражены две контратаки у Волчанска и Глубокого. Об этом 25 мая сообщили в Минобороны России
Также стало известно, что село Архангельское к северу от Донецка перешло под контроль российских войск.
"Что касается Часов Яра, то ВСУ стали оттуда перебрасывать резервы на Слобожанский фронт, а это в свою очередь облегчает нашу задачу на фронтах ДНР.
Сражения продолжаются в микрорайоне "Канал". В районе Клещеевки некоторые высоты еще за укропами. Но на левом фланге Часов Яра мы подходим к водоканалу "Северский Донец-Донбасс", на правом – наступаем на Калиново, в то место водоканала, где он уходит под землю", - рассказывает наш собеседник.
На Слобожанском фронте украинцы спешно перекинули свои резервы с других фронтов, чтобы затормозить российское наступление. Так с Херсонского фронта переброшена 36-я бригада ВМС Украины, а также лучшее формирование, которое работает с БПЛА - "Птахи Мадьяра".
"Раз Мадьяра бросили на Харьковский фронт, значит у укропов дела тут плохи. Значит, надо задействовать лучших, чтобы сдержать наше наступление", - констатирует Матюшин.
Более подробно о том, какие действия осуществляла российская армия на прошлой неделе в ходе Спецоперации - в статье военного обозревателя издания Украина.ру Геннадия Алёхина Спецоперация на прошедшей неделе. Фронт расширяется, на всех направлениях идут бои
 
ЭксклюзивСВОСпецоперацияСлобожанщинаДНРДонецкНовороссияДонецкая Народная РеспубликаАлександр "Варяг" МатюшинВооруженные силы Украины
 
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