https://ukraina.ru/20240526/1055294247.html

На Украине все ждут русских: финский журналист Хейсканен рассказал правду о настроениях украинцев

На Украине все ждут русских: финский журналист Хейсканен рассказал правду о настроениях украинцев - 26.05.2024 Украина.ру

На Украине все ждут русских: финский журналист Хейсканен рассказал правду о настроениях украинцев

Финский журналист и общественный деятель Кости Хейсканен в эфире Украина.ру рассказал, как осознал лицемерие Запада и почему восхищается Россией, как побывал в прифронтовых регионах СВО и был потрясен героизмом мирных жителей и как на родине его записали за это во враги народа

2024-05-26T13:47

2024-05-26T13:47

2024-05-26T13:48

финляндия

россия

украина

видео

фашизм

пригожин

донецк

блокада

италия

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1a/1055293825_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_53531eff179a5f3995fac572ec0882e1.jpg

Также он рассказал, как пробивал пропагандистскую блокаду Запада своими рассказами и видеороликами о том, что на самом деле происходит на освобожденных российских территориях, и о том, как и для чего в Европе возрождается фашизм.00:18 – как Кости попал в Россию и где выучил русский язык?13:32 – пропасть между властью и народом: представляет ли правительство Финляндии интересы граждан?20:05 – об антишведской и антироссийской ксенофобии в Финляндии и о поддержке Украины финнами.30:40 – как Кости спасался от украинского беспилотника и видел смерти мирных жителей Донецка?34:08 – почему Финляндии придётся платить репарации после окончания СВО?36:30 – как Хейсканен получил медаль в зоне СВО и почему её нельзя показывать в Финляндии?41:39 – удалось ли достучаться до финских властей?* Во время интервью упоминаются запрещенные в России террористические организации Азов, Айдар и Правый сектор.

финляндия

россия

украина

донецк

италия

кремль

германия

мариуполь

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

финляндия, россия, украина, видео, фашизм, пригожин, донецк, блокада, италия, владимир зеленский, президент, пандемия, беспилотники, кремль, германия, мариуполь, видео