https://ukraina.ru/20240526/1055294247.html
На Украине все ждут русских: финский журналист Хейсканен рассказал правду о настроениях украинцев
На Украине все ждут русских: финский журналист Хейсканен рассказал правду о настроениях украинцев - 26.05.2024 Украина.ру
На Украине все ждут русских: финский журналист Хейсканен рассказал правду о настроениях украинцев
Финский журналист и общественный деятель Кости Хейсканен в эфире Украина.ру рассказал, как осознал лицемерие Запада и почему восхищается Россией, как побывал в прифронтовых регионах СВО и был потрясен героизмом мирных жителей и как на родине его записали за это во враги народа
2024-05-26T13:47
2024-05-26T13:47
2024-05-26T13:48
финляндия
россия
украина
видео
фашизм
пригожин
донецк
блокада
италия
владимир зеленский
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Также он рассказал, как пробивал пропагандистскую блокаду Запада своими рассказами и видеороликами о том, что на самом деле происходит на освобожденных российских территориях, и о том, как и для чего в Европе возрождается фашизм.00:18 – как Кости попал в Россию и где выучил русский язык?13:32 – пропасть между властью и народом: представляет ли правительство Финляндии интересы граждан?20:05 – об антишведской и антироссийской ксенофобии в Финляндии и о поддержке Украины финнами.30:40 – как Кости спасался от украинского беспилотника и видел смерти мирных жителей Донецка?34:08 – почему Финляндии придётся платить репарации после окончания СВО?36:30 – как Хейсканен получил медаль в зоне СВО и почему её нельзя показывать в Финляндии?41:39 – удалось ли достучаться до финских властей?* Во время интервью упоминаются запрещенные в России террористические организации Азов, Айдар и Правый сектор.
финляндия
россия
украина
донецк
италия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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На Украине все ждут русских: финский журналист Хейсканен рассказал правду о настроениях украинцев
13:47 26.05.2024 (обновлено: 13:48 26.05.2024)
Финский журналист и общественный деятель Кости Хейсканен в эфире Украина.ру рассказал, как осознал лицемерие Запада и почему восхищается Россией, как побывал в прифронтовых регионах СВО и был потрясен героизмом мирных жителей и как на родине его записали за это во враги народа
Также он рассказал, как пробивал пропагандистскую блокаду Запада своими рассказами и видеороликами о том, что на самом деле происходит на освобожденных российских территориях, и о том, как и для чего в Европе возрождается фашизм.
00:18 – как Кости попал в Россию и где выучил русский язык?
13:32 – пропасть между властью и народом: представляет ли правительство Финляндии интересы граждан?
20:05 – об антишведской и антироссийской ксенофобии в Финляндии и о поддержке Украины финнами.
30:40 – как Кости спасался от украинского беспилотника и видел смерти мирных жителей Донецка?
34:08 – почему Финляндии придётся платить репарации после окончания СВО?
36:30 – как Хейсканен получил медаль в зоне СВО и почему её нельзя показывать в Финляндии?
41:39 – удалось ли достучаться до финских властей?
* Во время интервью упоминаются запрещенные в России террористические организации Азов, Айдар и Правый сектор.