На Украине все ждут русских: финский журналист Хейсканен рассказал правду о настроениях украинцев - 26.05.2024 Украина.ру
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На Украине все ждут русских: финский журналист Хейсканен рассказал правду о настроениях украинцев
На Украине все ждут русских: финский журналист Хейсканен рассказал правду о настроениях украинцев - 26.05.2024 Украина.ру
На Украине все ждут русских: финский журналист Хейсканен рассказал правду о настроениях украинцев
Финский журналист и общественный деятель Кости Хейсканен в эфире Украина.ру рассказал, как осознал лицемерие Запада и почему восхищается Россией, как побывал в прифронтовых регионах СВО и был потрясен героизмом мирных жителей и как на родине его записали за это во враги народа
2024-05-26T13:47
2024-05-26T13:48
финляндия
россия
украина
видео
фашизм
пригожин
донецк
блокада
италия
владимир зеленский
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Также он рассказал, как пробивал пропагандистскую блокаду Запада своими рассказами и видеороликами о том, что на самом деле происходит на освобожденных российских территориях, и о том, как и для чего в Европе возрождается фашизм.00:18 – как Кости попал в Россию и где выучил русский язык?13:32 – пропасть между властью и народом: представляет ли правительство Финляндии интересы граждан?20:05 – об антишведской и антироссийской ксенофобии в Финляндии и о поддержке Украины финнами.30:40 – как Кости спасался от украинского беспилотника и видел смерти мирных жителей Донецка?34:08 – почему Финляндии придётся платить репарации после окончания СВО?36:30 – как Хейсканен получил медаль в зоне СВО и почему её нельзя показывать в Финляндии?41:39 – удалось ли достучаться до финских властей?* Во время интервью упоминаются запрещенные в России террористические организации Азов, Айдар и Правый сектор.
финляндия
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украина
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финляндия, россия, украина, видео, фашизм, пригожин, донецк, блокада, италия, владимир зеленский, президент, пандемия, беспилотники, кремль, германия, мариуполь, видео
Финляндия, Россия, Украина, Видео, фашизм, Пригожин, Донецк, блокада, Италия, Владимир Зеленский, президент, пандемия, беспилотники, Кремль, Германия, Мариуполь

На Украине все ждут русских: финский журналист Хейсканен рассказал правду о настроениях украинцев

13:47 26.05.2024 (обновлено: 13:48 26.05.2024)
 
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Финский журналист и общественный деятель Кости Хейсканен в эфире Украина.ру рассказал, как осознал лицемерие Запада и почему восхищается Россией, как побывал в прифронтовых регионах СВО и был потрясен героизмом мирных жителей и как на родине его записали за это во враги народа
Также он рассказал, как пробивал пропагандистскую блокаду Запада своими рассказами и видеороликами о том, что на самом деле происходит на освобожденных российских территориях, и о том, как и для чего в Европе возрождается фашизм.
00:18 – как Кости попал в Россию и где выучил русский язык?
13:32 – пропасть между властью и народом: представляет ли правительство Финляндии интересы граждан?
20:05 – об антишведской и антироссийской ксенофобии в Финляндии и о поддержке Украины финнами.
30:40 – как Кости спасался от украинского беспилотника и видел смерти мирных жителей Донецка?
34:08 – почему Финляндии придётся платить репарации после окончания СВО?
36:30 – как Хейсканен получил медаль в зоне СВО и почему её нельзя показывать в Финляндии?
41:39 – удалось ли достучаться до финских властей?

* Во время интервью упоминаются запрещенные в России террористические организации Азов, Айдар и Правый сектор.
 
ФинляндияРоссияУкраинаВидеофашизмПригожинДонецкблокадаИталияВладимир ЗеленскийпрезидентпандемиябеспилотникиКремльГерманияМариуполь
 
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Заголовок открываемого материала
13:47На Украине все ждут русских: финский журналист Хейсканен рассказал правду о настроениях украинцев
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