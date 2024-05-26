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Володин объяснил, почему мобилизованные украинцы могут отказаться воевать и вернуться домой

Володин объяснил, почему мобилизованные украинцы могут отказаться воевать и вернуться домой - 26.05.2024 Украина.ру

Володин объяснил, почему мобилизованные украинцы могут отказаться воевать и вернуться домой

Владимир Зеленский полностью утратил свою легитимность, у него завершилось право выступать от имени Украины. Об этом 26 мая заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале

2024-05-26T11:44

2024-05-26T11:44

2024-05-26T11:37

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"Любые соглашения с нелегитимным президентом недействительны и в будущем могут быть оспорены", - написал Володин.Спикер Госдумы отметил, что отменив президентские выборы, Зеленский узурпировал власть, а какие-либо ссылки на военное положение противоречат конституции Украины.По его словам, Зеленский не имеет права объявлять мобилизацию, отправлять людей на войну, принимать какие-либо другие решения от лица главы государства. Политик также указал, что Украина перестала существовать как правовое государство с 2014 года."Десять лет назад Вашингтон и Брюссель руками нацистов в Киеве провели кровавый государственный переворот. Руководящие посты заняли бандиты и нацисты. А тех, кто не соглашался с этим, бросали за решетку, убивали, заживо сжигали. Как итог этих лет на Украине: национальные интересы преданы, экономика разрушена, граждане лишены права влиять на свою жизнь, планировать свое будущее", - отметил Володин.

https://ukraina.ru/20240525/1055288492.html

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новости, украина, вашингтон, брюссель, владимир зеленский, вячеслав володин, госдума