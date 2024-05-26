Володин объяснил, почему мобилизованные украинцы могут отказаться воевать и вернуться домой - 26.05.2024 Украина.ру
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Володин объяснил, почему мобилизованные украинцы могут отказаться воевать и вернуться домой
Володин объяснил, почему мобилизованные украинцы могут отказаться воевать и вернуться домой - 26.05.2024 Украина.ру
Володин объяснил, почему мобилизованные украинцы могут отказаться воевать и вернуться домой
Владимир Зеленский полностью утратил свою легитимность, у него завершилось право выступать от имени Украины. Об этом 26 мая заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале
2024-05-26T11:44
2024-05-26T11:37
новости
украина
вашингтон
брюссель
владимир зеленский
вячеслав володин
госдума
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"Любые соглашения с нелегитимным президентом недействительны и в будущем могут быть оспорены", - написал Володин.Спикер Госдумы отметил, что отменив президентские выборы, Зеленский узурпировал власть, а какие-либо ссылки на военное положение противоречат конституции Украины.По его словам, Зеленский не имеет права объявлять мобилизацию, отправлять людей на войну, принимать какие-либо другие решения от лица главы государства. Политик также указал, что Украина перестала существовать как правовое государство с 2014 года."Десять лет назад Вашингтон и Брюссель руками нацистов в Киеве провели кровавый государственный переворот. Руководящие посты заняли бандиты и нацисты. А тех, кто не соглашался с этим, бросали за решетку, убивали, заживо сжигали. Как итог этих лет на Украине: национальные интересы преданы, экономика разрушена, граждане лишены права влиять на свою жизнь, планировать свое будущее", - отметил Володин.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, вашингтон, брюссель, владимир зеленский, вячеслав володин, госдума
Новости, Украина, Вашингтон, Брюссель, Владимир Зеленский, Вячеслав Володин, Госдума

Володин объяснил, почему мобилизованные украинцы могут отказаться воевать и вернуться домой

11:44 26.05.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервое пленарное заседание осенней сессии Госдумы РФ
Первое пленарное заседание осенней сессии Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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Владимир Зеленский полностью утратил свою легитимность, у него завершилось право выступать от имени Украины. Об этом 26 мая заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале
"Любые соглашения с нелегитимным президентом недействительны и в будущем могут быть оспорены", - написал Володин.
Спикер Госдумы отметил, что отменив президентские выборы, Зеленский узурпировал власть, а какие-либо ссылки на военное положение противоречат конституции Украины.

"Мобилизованные на основании незаконных решений граждане Украины сегодня должны вернуться домой - Зеленский нелегитимен, он не может давать приказы. Народ Украины - единственный источник власти в стране, который находится в заложниках у диктатора-марионетки. Это необходимо понимать всем: и внутри Украины, и за ее пределами. Прежде всего главам европейских государств", - добавил спикер Госдумы.

По его словам, Зеленский не имеет права объявлять мобилизацию, отправлять людей на войну, принимать какие-либо другие решения от лица главы государства.
Политик также указал, что Украина перестала существовать как правовое государство с 2014 года.
"Десять лет назад Вашингтон и Брюссель руками нацистов в Киеве провели кровавый государственный переворот. Руководящие посты заняли бандиты и нацисты. А тех, кто не соглашался с этим, бросали за решетку, убивали, заживо сжигали. Как итог этих лет на Украине: национальные интересы преданы, экономика разрушена, граждане лишены права влиять на свою жизнь, планировать свое будущее", - отметил Володин.
- РИА Новости, 1920, 25.05.2024
Вчера, 18:32
Под соусом нелегитимности: в Китае предсказали судьбу ЗеленскогоЗапад может сыграть карту нелегитимности Владимира Зеленского, и заменить его на кого-то более удобного и не проявляющего радикальной позиции. Об этом написало китайское издание InfoBRICS
 
НовостиУкраинаВашингтонБрюссельВладимир ЗеленскийВячеслав ВолодинГосдума
 
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Заголовок открываемого материала
11:44Володин объяснил, почему мобилизованные украинцы могут отказаться воевать и вернуться домой
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