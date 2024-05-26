Половина страны потеряна навсегда. Украинские эксперты с беспокойством о том, кем заменить украинцев - 26.05.2024 Украина.ру
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Половина страны потеряна навсегда. Украинские эксперты с беспокойством о том, кем заменить украинцев
Половина страны потеряна навсегда. Украинские эксперты с беспокойством о том, кем заменить украинцев - 26.05.2024 Украина.ру
Половина страны потеряна навсегда. Украинские эксперты с беспокойством о том, кем заменить украинцев
Затянувшийся украинский конфликт может привести к исчезновению не только Украины в ее нынешнем виде, но и к исчезновению украинцев со своей исторически освоенной территории — они будут развеяны по всему миру и вряд ли захотят вернуться. В том случае, если режим устоит, на Украину придется завозить работников из других стран, предполагают демографы.
2024-05-26T09:39
2024-05-26T09:43
украина
европа
россия
юрий луценко
нато
верховная рада
вооруженные силы украины
эксклюзив
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Так за что же украинцы воюют — за такое будущее? Или "за Европу"? Аналитик Фикрет Шабанов отметил, что те европейские политики, которые говорят об Украине как о "щите Европы", просто обманывают украинцев, манипулируют ими. А украинцы, по его словам, "вбили себе в голову, что им кто-то обязан"."Вот лозунг: "Мы защищаем Европу, мы защищаем демократию". Вы себя защищайте, не их. У них из-за вас экономические убытки", - сказал эксперт в эфире интернет-канала "Вышка". Он подчеркнул, что в понимании этих западных политиков, чем больше украинцев погибнет, тем скорее закончится сопротивление. Уже официальное лицо НАТО говорит, что войск Альянса на Украине не будет. А некоторые украинские политики и СМИ убеждают украинцев в обратном, подчеркнул эксперт.Этим политикам и СМИ веры все меньше. Мало кто добровольно вступает в ряды ВСУ, уже заключенных стали освобождать для службы. Мобилизация проводится силовыми методами. Кто может — покидает страну. Все это, в сочетании с потерями, уже серьезно сказывается и будет сказываться на демографической ситуации в стране.Ситуация "очень плохая", но при этом количество погибающих на фронте не сопоставимо с количеством уехавших за границу и не планирующих возвращаться, считает генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто. По его словам, если боевые потери составляют более 40 тысяч человек, то "это в двести раз меньше, чем количество уехавших", а среди этих уехавших "с каждым месяцем на 100-150 тысяч растет количество тех, кто не вернется"."Таким образом, наши главные потери с точки зрения демографии – это люди, которые не вернутся. Около 6 миллионов украинцев в Европе и еще 1-2 миллиона в России. Демографы говорят, что при наихудшем раскладе после окончания войны нас может остаться около 25 миллионов. Но никто не знает, когда война кончится", - сказал Паниотто в интервью изданию "Обозреватель.ua".Он добавил, что потом возможна новая волна эмиграции – "потому что к тем трем миллионам украинок, которые останутся в Европе, которые там укоренились, приедут мужчины, которые не могут уехать сейчас" (и их может быть до 1,5 млн. человек).По мнению демографа, в такой ситуации, по всей видимости, придется мотивировать людей из других стран приезжать на Украину."И это будут люди из тех стран, где ситуация хуже, чем у нас. Возможно, из тех же арабских, африканских стран", - предположил Паниотто, добавив, что Украина к этому не совсем готова, поскольку "уровень ксенофобии по отношению к таким незнакомым группам у нас достаточно высокий".А пока народ тает, на украинском рынке труда уже сложилась аномальная ситуация: сейчас на популярных кадровых порталах количество резюме чуть-чуть превышает количество вакансий. Если раньше было трудно найти работу, то теперь трудно найти квалифицированного работника. Вообще "такого дефицита работников в Украине еще не было", и больше всего на рынок труда влияет мобилизация, отмечает "Обозреватель.ua".По данным Ассоциации международных автоперевозчиков Украины, международные перевозчики забронировали от мобилизации менее 5% своих работников. Поэтому водители, у которых нет брони, просто отказываются выходить в рейсы. Или же, переправившись через границу, бросают машины и груз и не возвращаются на Украину.Возможные последствия обрисовал на пресс-конференции в агентстве "Укрiнформ" вице-президент Ассоциации Владимир Балин. По его словам, все это может "уже скоро привести к определенному коллапсу не только транспортной отрасли в Украине, а и экономики в целом".Придется решать и другие проблемы. Экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко предвидит, что после завершения конфликта неизбежны бунты солдатских масс, "которые вернутся домой и увидят очень много несправедливости". По его мнению, следующий президент Украины должен быть человеком, который сможет говорить с ними "глаза в глаза"."К ним (к взбунтовавшимся военным – Ред.) на площадь не сможет выйти никто, кроме "батяни", никто. А это также будет функцией главы государства", - заявил Луценко в эфире одного из ютуб-каналов. Он также пояснил, за что, по его мнению, украинцы воюют уже третий год. Это, по его словам, "…НАТО и ЕС, западный вектор, украинизация и все, что мы (майданщики – Ред.) закладывали в 14-м году".Не все на Украине такие фанаты НАТО и "западного вектора", как Луценко. Шатания наблюдаются даже среди нардепов. Около четырех десятков депутатов Верховной Рады хотят сдать мандаты и покинуть стены парламента, но их сейчас не отпускают, сообщает украинское издание Telegraf со ссылкой на свой источник в депутатском корпусе. И уточняет: "учитывая, что официально в Верховной Раде сейчас есть только 401 депутат, то выходить, что каждый десятый хотел бы уйти".Источник пояснил журналистам причину: нардепы не чувствуют свою важность, теперь депутатский мандат – "скорее обуза". Он добавил, что "жить в Киеве на зарплату депутата невозможно", в общем – "сейчас депутатство создает много дискомфорта".Если уж депутатам Рады "дискомфортно", то что говорить о простых гражданах. Телеграм-канал ЗеРада приводит результаты опроса Киевского Международного института социологии (КМИС), которые говорят о том, что в лучшем случае лишь половина беженцев вернется в страну.Авторы канала отмечают, что "происходящее в Украине с мобилизацией, отключениями электроэнергии, ростом тарифов, возможно, и налогов, с ограничениями карточных переводов, потенциальным арестом имущества из-за штрафов "ухилянтов" не стимулирует украинцев возвращаться из-за границы вообще".Более подробно о том, что происходит в эти дни на Западной Украине - в статье Олега Хавича Западная Украина за минувшую неделю: "Русская оппозиция" во Львове и война исторической памяти на Волыни
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Сергей Зуев
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Украина.ру
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5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, европа, россия, юрий луценко, нато, верховная рада, вооруженные силы украины, эксклюзив
Украина, Европа, Россия, Юрий Луценко, НАТО, Верховная Рада, Вооруженные силы Украины, Эксклюзив

Половина страны потеряна навсегда. Украинские эксперты с беспокойством о том, кем заменить украинцев

09:39 26.05.2024 (обновлено: 09:43 26.05.2024)
 
© РИА Новости . Михаил Маркив / Перейти в фотобанкНациональный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО).
Национальный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости . Михаил Маркив
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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Затянувшийся украинский конфликт может привести к исчезновению не только Украины в ее нынешнем виде, но и к исчезновению украинцев со своей исторически освоенной территории — они будут развеяны по всему миру и вряд ли захотят вернуться. В том случае, если режим устоит, на Украину придется завозить работников из других стран, предполагают демографы.
Так за что же украинцы воюют — за такое будущее? Или "за Европу"? Аналитик Фикрет Шабанов отметил, что те европейские политики, которые говорят об Украине как о "щите Европы", просто обманывают украинцев, манипулируют ими. А украинцы, по его словам, "вбили себе в голову, что им кто-то обязан".
"Вот лозунг: "Мы защищаем Европу, мы защищаем демократию". Вы себя защищайте, не их. У них из-за вас экономические убытки", - сказал эксперт в эфире интернет-канала "Вышка". Он подчеркнул, что в понимании этих западных политиков, чем больше украинцев погибнет, тем скорее закончится сопротивление. Уже официальное лицо НАТО говорит, что войск Альянса на Украине не будет. А некоторые украинские политики и СМИ убеждают украинцев в обратном, подчеркнул эксперт.
Этим политикам и СМИ веры все меньше. Мало кто добровольно вступает в ряды ВСУ, уже заключенных стали освобождать для службы. Мобилизация проводится силовыми методами. Кто может — покидает страну. Все это, в сочетании с потерями, уже серьезно сказывается и будет сказываться на демографической ситуации в стране.
Ситуация "очень плохая", но при этом количество погибающих на фронте не сопоставимо с количеством уехавших за границу и не планирующих возвращаться, считает генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто. По его словам, если боевые потери составляют более 40 тысяч человек, то "это в двести раз меньше, чем количество уехавших", а среди этих уехавших "с каждым месяцем на 100-150 тысяч растет количество тех, кто не вернется".
"Таким образом, наши главные потери с точки зрения демографии – это люди, которые не вернутся. Около 6 миллионов украинцев в Европе и еще 1-2 миллиона в России. Демографы говорят, что при наихудшем раскладе после окончания войны нас может остаться около 25 миллионов. Но никто не знает, когда война кончится", - сказал Паниотто в интервью изданию "Обозреватель.ua".
31 января, 07:05
Демография Украины и другие антирекорды Зеленского. "Бездна национальной катастрофы"Недавно президент Зеленский всех удивил. Он рассказал, что в армии Украины - почти миллион военнослужащих (880 тысяч). И вместе с этим оценил население страны: примерно 30 миллионов человек.
Он добавил, что потом возможна новая волна эмиграции – "потому что к тем трем миллионам украинок, которые останутся в Европе, которые там укоренились, приедут мужчины, которые не могут уехать сейчас" (и их может быть до 1,5 млн. человек).
По мнению демографа, в такой ситуации, по всей видимости, придется мотивировать людей из других стран приезжать на Украину.
"И это будут люди из тех стран, где ситуация хуже, чем у нас. Возможно, из тех же арабских, африканских стран", - предположил Паниотто, добавив, что Украина к этому не совсем готова, поскольку "уровень ксенофобии по отношению к таким незнакомым группам у нас достаточно высокий".
А пока народ тает, на украинском рынке труда уже сложилась аномальная ситуация: сейчас на популярных кадровых порталах количество резюме чуть-чуть превышает количество вакансий. Если раньше было трудно найти работу, то теперь трудно найти квалифицированного работника. Вообще "такого дефицита работников в Украине еще не было", и больше всего на рынок труда влияет мобилизация, отмечает "Обозреватель.ua".
По данным Ассоциации международных автоперевозчиков Украины, международные перевозчики забронировали от мобилизации менее 5% своих работников. Поэтому водители, у которых нет брони, просто отказываются выходить в рейсы. Или же, переправившись через границу, бросают машины и груз и не возвращаются на Украину.
Возможные последствия обрисовал на пресс-конференции в агентстве "Укрiнформ" вице-президент Ассоциации Владимир Балин. По его словам, все это может "уже скоро привести к определенному коллапсу не только транспортной отрасли в Украине, а и экономики в целом".
Придется решать и другие проблемы. Экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко предвидит, что после завершения конфликта неизбежны бунты солдатских масс, "которые вернутся домой и увидят очень много несправедливости". По его мнению, следующий президент Украины должен быть человеком, который сможет говорить с ними "глаза в глаза".
"К ним (к взбунтовавшимся военным – Ред.) на площадь не сможет выйти никто, кроме "батяни", никто. А это также будет функцией главы государства", - заявил Луценко в эфире одного из ютуб-каналов. Он также пояснил, за что, по его мнению, украинцы воюют уже третий год. Это, по его словам, "…НАТО и ЕС, западный вектор, украинизация и все, что мы (майданщики – Ред.) закладывали в 14-м году".
Не все на Украине такие фанаты НАТО и "западного вектора", как Луценко. Шатания наблюдаются даже среди нардепов. Около четырех десятков депутатов Верховной Рады хотят сдать мандаты и покинуть стены парламента, но их сейчас не отпускают, сообщает украинское издание Telegraf со ссылкой на свой источник в депутатском корпусе. И уточняет: "учитывая, что официально в Верховной Раде сейчас есть только 401 депутат, то выходить, что каждый десятый хотел бы уйти".
Источник пояснил журналистам причину: нардепы не чувствуют свою важность, теперь депутатский мандат – "скорее обуза". Он добавил, что "жить в Киеве на зарплату депутата невозможно", в общем – "сейчас депутатство создает много дискомфорта".
Если уж депутатам Рады "дискомфортно", то что говорить о простых гражданах. Телеграм-канал ЗеРада приводит результаты опроса Киевского Международного института социологии (КМИС), которые говорят о том, что в лучшем случае лишь половина беженцев вернется в страну.
Авторы канала отмечают, что "происходящее в Украине с мобилизацией, отключениями электроэнергии, ростом тарифов, возможно, и налогов, с ограничениями карточных переводов, потенциальным арестом имущества из-за штрафов "ухилянтов" не стимулирует украинцев возвращаться из-за границы вообще".
Более подробно о том, что происходит в эти дни на Западной Украине - в статье Олега Хавича Западная Украина за минувшую неделю: "Русская оппозиция" во Львове и война исторической памяти на Волыни
 
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