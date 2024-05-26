https://ukraina.ru/20240526/1055290951.html

Половина страны потеряна навсегда. Украинские эксперты с беспокойством о том, кем заменить украинцев

Половина страны потеряна навсегда. Украинские эксперты с беспокойством о том, кем заменить украинцев - 26.05.2024 Украина.ру

Половина страны потеряна навсегда. Украинские эксперты с беспокойством о том, кем заменить украинцев

Затянувшийся украинский конфликт может привести к исчезновению не только Украины в ее нынешнем виде, но и к исчезновению украинцев со своей исторически освоенной территории — они будут развеяны по всему миру и вряд ли захотят вернуться. В том случае, если режим устоит, на Украину придется завозить работников из других стран, предполагают демографы.

2024-05-26T09:39

2024-05-26T09:39

2024-05-26T09:43

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Так за что же украинцы воюют — за такое будущее? Или "за Европу"? Аналитик Фикрет Шабанов отметил, что те европейские политики, которые говорят об Украине как о "щите Европы", просто обманывают украинцев, манипулируют ими. А украинцы, по его словам, "вбили себе в голову, что им кто-то обязан"."Вот лозунг: "Мы защищаем Европу, мы защищаем демократию". Вы себя защищайте, не их. У них из-за вас экономические убытки", - сказал эксперт в эфире интернет-канала "Вышка". Он подчеркнул, что в понимании этих западных политиков, чем больше украинцев погибнет, тем скорее закончится сопротивление. Уже официальное лицо НАТО говорит, что войск Альянса на Украине не будет. А некоторые украинские политики и СМИ убеждают украинцев в обратном, подчеркнул эксперт.Этим политикам и СМИ веры все меньше. Мало кто добровольно вступает в ряды ВСУ, уже заключенных стали освобождать для службы. Мобилизация проводится силовыми методами. Кто может — покидает страну. Все это, в сочетании с потерями, уже серьезно сказывается и будет сказываться на демографической ситуации в стране.Ситуация "очень плохая", но при этом количество погибающих на фронте не сопоставимо с количеством уехавших за границу и не планирующих возвращаться, считает генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто. По его словам, если боевые потери составляют более 40 тысяч человек, то "это в двести раз меньше, чем количество уехавших", а среди этих уехавших "с каждым месяцем на 100-150 тысяч растет количество тех, кто не вернется"."Таким образом, наши главные потери с точки зрения демографии – это люди, которые не вернутся. Около 6 миллионов украинцев в Европе и еще 1-2 миллиона в России. Демографы говорят, что при наихудшем раскладе после окончания войны нас может остаться около 25 миллионов. Но никто не знает, когда война кончится", - сказал Паниотто в интервью изданию "Обозреватель.ua".Он добавил, что потом возможна новая волна эмиграции – "потому что к тем трем миллионам украинок, которые останутся в Европе, которые там укоренились, приедут мужчины, которые не могут уехать сейчас" (и их может быть до 1,5 млн. человек).По мнению демографа, в такой ситуации, по всей видимости, придется мотивировать людей из других стран приезжать на Украину."И это будут люди из тех стран, где ситуация хуже, чем у нас. Возможно, из тех же арабских, африканских стран", - предположил Паниотто, добавив, что Украина к этому не совсем готова, поскольку "уровень ксенофобии по отношению к таким незнакомым группам у нас достаточно высокий".А пока народ тает, на украинском рынке труда уже сложилась аномальная ситуация: сейчас на популярных кадровых порталах количество резюме чуть-чуть превышает количество вакансий. Если раньше было трудно найти работу, то теперь трудно найти квалифицированного работника. Вообще "такого дефицита работников в Украине еще не было", и больше всего на рынок труда влияет мобилизация, отмечает "Обозреватель.ua".По данным Ассоциации международных автоперевозчиков Украины, международные перевозчики забронировали от мобилизации менее 5% своих работников. Поэтому водители, у которых нет брони, просто отказываются выходить в рейсы. Или же, переправившись через границу, бросают машины и груз и не возвращаются на Украину.Возможные последствия обрисовал на пресс-конференции в агентстве "Укрiнформ" вице-президент Ассоциации Владимир Балин. По его словам, все это может "уже скоро привести к определенному коллапсу не только транспортной отрасли в Украине, а и экономики в целом".Придется решать и другие проблемы. Экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко предвидит, что после завершения конфликта неизбежны бунты солдатских масс, "которые вернутся домой и увидят очень много несправедливости". По его мнению, следующий президент Украины должен быть человеком, который сможет говорить с ними "глаза в глаза"."К ним (к взбунтовавшимся военным – Ред.) на площадь не сможет выйти никто, кроме "батяни", никто. А это также будет функцией главы государства", - заявил Луценко в эфире одного из ютуб-каналов. Он также пояснил, за что, по его мнению, украинцы воюют уже третий год. Это, по его словам, "…НАТО и ЕС, западный вектор, украинизация и все, что мы (майданщики – Ред.) закладывали в 14-м году".Не все на Украине такие фанаты НАТО и "западного вектора", как Луценко. Шатания наблюдаются даже среди нардепов. Около четырех десятков депутатов Верховной Рады хотят сдать мандаты и покинуть стены парламента, но их сейчас не отпускают, сообщает украинское издание Telegraf со ссылкой на свой источник в депутатском корпусе. И уточняет: "учитывая, что официально в Верховной Раде сейчас есть только 401 депутат, то выходить, что каждый десятый хотел бы уйти".Источник пояснил журналистам причину: нардепы не чувствуют свою важность, теперь депутатский мандат – "скорее обуза". Он добавил, что "жить в Киеве на зарплату депутата невозможно", в общем – "сейчас депутатство создает много дискомфорта".Если уж депутатам Рады "дискомфортно", то что говорить о простых гражданах. Телеграм-канал ЗеРада приводит результаты опроса Киевского Международного института социологии (КМИС), которые говорят о том, что в лучшем случае лишь половина беженцев вернется в страну.Авторы канала отмечают, что "происходящее в Украине с мобилизацией, отключениями электроэнергии, ростом тарифов, возможно, и налогов, с ограничениями карточных переводов, потенциальным арестом имущества из-за штрафов "ухилянтов" не стимулирует украинцев возвращаться из-за границы вообще".Более подробно о том, что происходит в эти дни на Западной Украине - в статье Олега Хавича Западная Украина за минувшую неделю: "Русская оппозиция" во Львове и война исторической памяти на Волыни

https://ukraina.ru/20240131/1052982280.html

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Сергей Зуев

украина, европа, россия, юрий луценко, нато, верховная рада, вооруженные силы украины, эксклюзив