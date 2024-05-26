ПВО сбила украинские дроны над несколькими российскими областями
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские ПВО сбили украинский МиГ-29 в районе Славянска
© Министерство обороны РФ
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) утром в воскресенье уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в материале ведомства.
Ранее за ночь ПВО уничтожили десять украинских беспилотников над Курской областью и три - над Орловской.
20 мая, 07:13Российские системы ПВО сбили беспилотники над Курской и Белгородской областямиРоссийские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника самолетного типа над Обоянским районом Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале