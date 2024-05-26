ПВО сбила украинские дроны над несколькими российскими областями - 26.05.2024 Украина.ру
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ПВО сбила украинские дроны над несколькими российскими областями
ПВО сбила украинские дроны над несколькими российскими областями - 26.05.2024 Украина.ру
ПВО сбила украинские дроны над несколькими российскими областями
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) утром в воскресенье уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ
2024-05-26T11:10
2024-05-26T11:10
новости
россия
курская область
пво
атака
беспилотники
белгородская область
орловская область
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"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в материале ведомства.Ранее за ночь ПВО уничтожили десять украинских беспилотников над Курской областью и три - над Орловской.
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россия
курская область
белгородская область
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новости, россия, курская область, пво, атака, беспилотники, белгородская область, орловская область
Новости, Россия, Курская область, ПВО, атака, беспилотники, Белгородская область, Орловская область

ПВО сбила украинские дроны над несколькими российскими областями

11:10 26.05.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские ПВО сбили украинский МиГ-29 в районе Славянска
Российские ПВО сбили украинский МиГ-29 в районе Славянска
© Министерство обороны РФ
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Читать в
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) утром в воскресенье уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в материале ведомства.
Ранее за ночь ПВО уничтожили десять украинских беспилотников над Курской областью и три - над Орловской.
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
20 мая, 07:13
Российские системы ПВО сбили беспилотники над Курской и Белгородской областямиРоссийские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника самолетного типа над Обоянским районом Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале
 
НовостиРоссияКурская областьПВОатакабеспилотникиБелгородская областьОрловская область
 
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