https://ukraina.ru/20240526/1055292943.html

ПВО сбила украинские дроны над несколькими российскими областями

ПВО сбила украинские дроны над несколькими российскими областями - 26.05.2024 Украина.ру

ПВО сбила украинские дроны над несколькими российскими областями

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) утром в воскресенье уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ

2024-05-26T11:10

2024-05-26T11:10

2024-05-26T11:10

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"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в материале ведомства.Ранее за ночь ПВО уничтожили десять украинских беспилотников над Курской областью и три - над Орловской.

https://ukraina.ru/20240520/1055163839.html

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новости, россия, курская область, пво, атака, беспилотники, белгородская область, орловская область