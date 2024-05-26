https://ukraina.ru/20240526/1055290179.html

Западная Украина за минувшую неделю: "Русская оппозиция" во Львове и война исторической памяти на Волыни

Западная Украина за минувшую неделю: "Русская оппозиция" во Львове и война исторической памяти на Волыни - 26.05.2024 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: "Русская оппозиция" во Львове и война исторической памяти на Волыни

Реакция политически активной публики на проведение во Львове форума "российской оппозиции" была крайне негативной, а само мероприятие вызвало очередную медиа-войну между мэром Львова и губернатором Львовщины.

2024-05-26T08:47

2024-05-26T08:47

2024-05-26T08:52

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александр гельман

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Сходка "российской оппозиции" оказалась операцией киевских спецслужбЛьвов, который в 1918 году был столицей Западно-Украинской народной республики, а в начале 2022 на несколько месяцев стал своеобразной "дипломатической столицей" всей Украины (туда переехало большинство посольств), на прошлой неделе примерил на себя статус "столицы российской оппозиции", хотя и всего на несколько дней.Собственно, о самом так называемом "Форуме российской оппозиции в поддержку Украины" во Львове написано более чем достаточно, поэтому хотелось бы подробнее остановиться на том, какую реакцию он вызвал у местных властей и политически активной публики.Итак, первым об этом мероприятии вечером 23 мая написал в социальных сетях бывший депутат Госдумы РФ, а теперь "борец с Путиным" Илья Пономарёв*. По его словам, во Львове 22-23 мая был проведен второй "Форум российской оппозиции", собравший более 40 деятелей. Кроме граждан РФ, в частности, представители всех трех "российских добровольческих батальонов"***, на нем присутствовал советник Офиса президента Михаил Подоляк, а также депутат Верховной Рады от президентской партии "Слуга народа" Олег Дунда.Стоит отметить, что "Радио Свобода"** сообщило о форуме со ссылкой не на Пономарёва, а на еще одного гражданина РФ со статусом иностранного агента – Марата Гельмана*, принявшего участие в мероприятии с помощью видео-связи, как и бывший российский олигарх Михаил Ходорковский*. При этом Гельман в социальных сетях ещё и подверг критике Пономарева, который призывал к вооруженному свержению власти в России, – мол, это можно делать и другими методами.Все это могло остаться разборками в российской эмиграции, которая сейчас борется за западное финансирование, если бы не мэр Львова Андрей Садовый. Сразу после публикации Пономарева он написал в социальных сетях: "Пишут, что во Львове сегодня работает форум какой-то российской оппозиции. Участники якобы Ходорковский, Каспаров, Фейгин, Шендерович и другие фамилии мне не очень известны. Кто знает, это какая шутка? Запрос в соответствующие органы уже отправил".Выглядело это смешно, ведь на фото с форума отчетливо виден микрофон телеканала "24", принадлежащего… жене Садового, хотя информационную политику этого медиа определяет именно мэр Львова. То есть о том, где и когда состоялось мероприятие "российской оппозиции", и о чём на нём говорилось, градоначальник знал чуть ли не раньше спецслужб.При этом от СБУ ни Садовый, ни СМИ ответы так и не получили. Вечером 23 мая один из сайтов, близких к Львовской областной военной администрации (ОВА), со ссылкой на "источник в силовых структурах" написал: "Такие встречи проходят только под колпаком спецслужб. Не факт, что встреча была во Львове. Не факт, какого числа. Не факт кто был. Потому что это спецоперация. Которую, возможно, сорвал мэр Львова Андрей Садовый. Ещё ГУР перед ним должен был отчитываться!"А через несколько часов пресс-служба Главного управления разведки Украины сообщила, что её руководитель Кирилл Буданов* поддержал проведение форума во Львове как "одного из проявлений борьбы против кремлевской диктатуры, что также способствует победе Украины над государством-агрессором".Но если настоящие даты проведения форума действительно неизвестны (по данным моих источников, он проходил всего несколько часов утром 23 мая), то место, где он состоялся, хорошо известно львовянам. Речь идет об отеле City Inn Lviv Hotel в Винниках под Львовом, который принадлежит дочери бизнесмена Григория Козловского – Софии Максимец.При этом вряд ли Козловский получил деньги за аренду конференц-зала от организаторов форума. Бизнесмен сейчас пытается спасти от закрытия Львовскую табачную фабрику, совладельцем которой он является. Поэтому, скорее всего, он оказал услугу спецслужбам, рассчитывая на их помощь в борьбе с Бюро экономической безопасности.Львовские комментаторы считают, что вышеупомянутый пост Андрея Садового является удачным примером антикризисной коммуникации. Во-первых, обычное обнародование информации о форуме "российской оппозиции" во Львове могло бы вызвать яростный негатив в отношении мэра города – мол, почему разрешил / не запретил? А так Садовый сделал из себя жертву, которая вроде бы ничего не знала. Львовский телеграм-канал "Политический трэш" вообще не исключает, что сообщение мэра было согласовано с организаторами, в т.ч. и из ГУР, поэтому к нему в Киеве отнеслись сдержанно.Во-вторых, именно 23 мая Андрея Садового с трибуны Верховной Рады обвинили в связях с криминалитетом и дискредитации работы следственной комиссии, изучающей деятельность генерала Ткачука в должности главы Национальной академии сухопутных войск во Львове. Но своим сообщением о форуме "российской оппозиции" мэр фактически похоронил эту тему, не дав ей набрать огласку.Правда, без маленькой медиавойны во Львове всё равно не обошлось. 24 мая близкий к главе Львовской ОВА Максиму Козицкому портал LVIV.MEDIA отметил, что в тот же день, когда Садовый возмутился Форумом российской оппозиции во Львове, в медиа его жены выступали семеро российских журналистов и политиков. Удивительно, что ещё о многолетнем сотрудничестве львовского мэра с российским олигархом Михаилом Фридманом не упомянули.В целом же реакция львовской политически активной публики на проведение форума была крайне негативной, она содержала как ненормативную лексику, так и слова, которые не рекомендовал употреблять даже Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины. Из приличных стоит отметить комментарий львовского блоггера Назара Приходько."Помните туполобую акцию времен войны 2014-2022 "Львов говорит по-русски"? Полный либерально-неполноценный кретинизм об "отсутствии" бандеровцев, о толерантном и политкорректном отношении к русскоязычным в целом и к русским в частности. Вчерашний форум – это попытка подтвердить всю эту малороссийскую парадигму", – написал он 24 мая в своём телеграмм-канале.Вице-мэр националистического Тернополя защищает память деда-коммунистаКак ни боролся выдвиженец националистической партии "Свобода", мэр Тернополя Сергей Надал, с любыми следами "российской и коммунистической оккупации", профессиональные патриоты все равно обвинили его в провале процесса декоммунизации. Поводом стала попытка вице-мэра Тернополя Владислава Стемковского защитить память о своем деде, председателе сельсовета села Заречье на Волыни.Красная армия освободила Заречье, ныне входящее в состав Владимирской городской общины, 20 июля 1944 года. После этого житель села Антон Стемковский стал первым председателем сельсовета. А уже 4 декабря того же года его повесили боевики УПА*.В 1980-х из Антона Стемковского сделали образ советского героя и приписали ему членство в Коммунистической партии Западной Украины (документальных свидетельств об этом нет). Его могилу приняли на учет как памятник местного значения, а часть улицы Шевченко в Заречье переименовали в его честь. Кроме того, в 1987 году на улице установили мемориальный знак – также со статусом памятника местного значения.Но в марте 2023 года депутаты Владимирского горсовета решили переименовать улицу Стемковского в Покровскую – в порядке "декоммунизации". Стоит отметить, что соответствующий закон Украины предусматривает переименование топонимов, названных в честь коммунистических функционеров и государственных деятелей, о рядовых коммунистах там ничего не сказано (да и принадлежность Антона Стемковского к компартии сомнительна).Поэтому неудивительно, что в сентябре 2023 года потомки первого председателя сельсовета Заречья подали в суд на Владимирский горсовет. Волынский окружной админсуд открыл производство по иску Владимира Стемковского и заместителя тернопольского мэра Владислава Стемковского к Владимирскому городскому совету. Истцы требовали признать противоправным и отменить решение Владимирского горсовета о переименовании улицы Стемковского в селе Заречье, и добились своего.Но власти города Владимир решили доказывать свою правоту, принижая первого председателя сельсовета Заречье, погибшего от рук нынешних героев Украины. На прошлой неделе на одном из местных телеканалов появился сюжет с призывами переименовать улицу Стемоквского и демонтировать памятный знак – тем более, что Министерство культуры вычеркнуло его из списка памятников."По логике коммунистической власти, в каждом селе должен быть какой-то памятник или знак, что-то мемориальное о ком-то из местных коммунистов. С моей точки зрения, он совершенно не имеет никакой историко-культурной ценности. Он является элементом советской пропаганды", – заявил местный историк Виталий Скальский.Серую бетонную плиту с одной стороны кто-то разрисовал в синий и желтый цвета. Скальский считает это неуместным, ведь человек, о котором идет речь в надписи на монументе, не был украинским националистом."Мы принимали непосредственно решение городского совета об изменении этого названия улицы, но, к сожалению, через суд родственники обжаловали его. Сегодня улица все-таки называется в честь Стемковского", – признал Владимирский городской голова Игорь Паленко.Глава Владимира уверяет: за улицу община будет бороться. Будут собирать комиссию и запускать процедуру по-новому, чтобы еще раз объявить общественные слушания. "Мы должны выполнять закон, непосредственно по требованию закона будем принимать соответствующие решения в стенах городского совета", – подчеркнул мэр. О каких именно пунктах закона идет речь, ни он, ни журналисты не сообщили. В мэрии Владимира также пообещали, что когда доведут до конца дело с переименованием улицы Стемковского, тогда уберут и памятный знак на ней.Вице-мэр Тернополя Владислав Стемковский, против которого на самом деле направлена вся эта кампания, ситуацию принципиально не комментирует. Судя по всему, он не боится местных "профессиональных патриотов", поскольку принадлежит к одному из первых призывов украинских чиновников, полностью ориентированных на выполнение команд с Запада, – с соответствующими гарантиями.Еще в середине 1990-х он получил польско-американскую стипендию на обучение в Познанском университете, где получил диплом по праву и администрации. После этого он работал в проектах USAID, Европейской комиссии, ОБСЕ, был начальником управления международного сотрудничества Волынской облгосадминистрации и вице-мэром Луцка. В 2010 году именно с этого поста он попал на аналогичный в Тернополе, хотя никогда не имел ничего общего с этим городом. За 14 лет Стемковский стал одним из ключевых игроков команды Сергея Надала, так что не удивительно, что тернопольские СМИ очень осторожно критикуют вице-мэра Тернополя.Более подробно о Форуме так называемой "Российской оппозиции", который прошел во Львове - в статье Павла Котова Сходка во Львове: что делала "российская оппозиция" на Украине и чем это закончилосьПризнан в РФ террористом и экстремистом

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20240524/1055264893.html

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эксклюзив, львов, украина, россия, андрей садовый, лев пономарев , александр гельман, верховная рада, госдума, офис президента