https://ukraina.ru/20240526/1055292497.html

Байден в очередной раз попытался оскорбить Путина

Байден в очередной раз попытался оскорбить Путина - 26.05.2024 Украина.ру

Байден в очередной раз попытался оскорбить Путина

Президент США Джо Байден, выступая перед выпускниками военной академии Вест-Поинт в Нью-Йорке 25 мая, вновь позволил себе публично оскорбительно высказаться в адрес российского лидера Владимира Путина

2024-05-26T10:11

2024-05-26T10:11

2024-05-26T10:21

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"Мы стоим на стороне Украины и продолжим оказывать ей поддержку. Мы противостоим человеку, которого я знаю уже много лет, жестокому тирану. Мы не можем позволить себе отвернуться, и мы не отвернемся", - сказал Байден.Он подчеркнул, что Вашингтон продолжит поставлять военную помощь Киеву и проводить подготовку украинских военных. Однако заверил, что военнослужащие США не будут отправлены воевать на Украину.Байден не стесняется в выражениях, говоря о Путине. Сначала он спровоцировал дипломатический скандал, обозвав российского лидера "убийцей". Путин, комментируя эти слова, пожелал Байдену здоровья и отметил, что оценивать других людей – все равно что смотреть в зеркало. После начала спецоперации на Украине Байден прилюдно называл Путина "диктатором", "мясником", "военным преступником" и говорил, что тот "не может оставаться у власти".Путин отвечал на подобные попытки Байдена оскорбить его поговоркой "кто как обзывается, тот так и называется". А в феврале этого года российский лидер сказал, что Байден на посту президента США предпочтительнее для России, чем Трамп, потому что Байден – "более опытный" и "прогнозируемый".

https://ukraina.ru/20240418/1054585506.html

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джо байден, владимир путин, новости, сша, украина