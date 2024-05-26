Байден в очередной раз попытался оскорбить Путина - 26.05.2024 Украина.ру
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Байден в очередной раз попытался оскорбить Путина
Байден в очередной раз попытался оскорбить Путина - 26.05.2024 Украина.ру
Байден в очередной раз попытался оскорбить Путина
Президент США Джо Байден, выступая перед выпускниками военной академии Вест-Поинт в Нью-Йорке 25 мая, вновь позволил себе публично оскорбительно высказаться в адрес российского лидера Владимира Путина
2024-05-26T10:11
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"Мы стоим на стороне Украины и продолжим оказывать ей поддержку. Мы противостоим человеку, которого я знаю уже много лет, жестокому тирану. Мы не можем позволить себе отвернуться, и мы не отвернемся", - сказал Байден.Он подчеркнул, что Вашингтон продолжит поставлять военную помощь Киеву и проводить подготовку украинских военных. Однако заверил, что военнослужащие США не будут отправлены воевать на Украину.Байден не стесняется в выражениях, говоря о Путине. Сначала он спровоцировал дипломатический скандал, обозвав российского лидера "убийцей". Путин, комментируя эти слова, пожелал Байдену здоровья и отметил, что оценивать других людей – все равно что смотреть в зеркало. После начала спецоперации на Украине Байден прилюдно называл Путина "диктатором", "мясником", "военным преступником" и говорил, что тот "не может оставаться у власти".Путин отвечал на подобные попытки Байдена оскорбить его поговоркой "кто как обзывается, тот так и называется". А в феврале этого года российский лидер сказал, что Байден на посту президента США предпочтительнее для России, чем Трамп, потому что Байден – "более опытный" и "прогнозируемый".
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джо байден, владимир путин, новости, сша, украина
Джо Байден, Владимир Путин, Новости, США, Украина

Байден в очередной раз попытался оскорбить Путина

10:11 26.05.2024 (обновлено: 10:21 26.05.2024)
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© AP / Alex Brandon
Читать в
Президент США Джо Байден, выступая перед выпускниками военной академии Вест-Поинт в Нью-Йорке 25 мая, вновь позволил себе публично оскорбительно высказаться в адрес российского лидера Владимира Путина
"Мы стоим на стороне Украины и продолжим оказывать ей поддержку. Мы противостоим человеку, которого я знаю уже много лет, жестокому тирану. Мы не можем позволить себе отвернуться, и мы не отвернемся", - сказал Байден.
Он подчеркнул, что Вашингтон продолжит поставлять военную помощь Киеву и проводить подготовку украинских военных.
Однако заверил, что военнослужащие США не будут отправлены воевать на Украину.
Байден не стесняется в выражениях, говоря о Путине. Сначала он спровоцировал дипломатический скандал, обозвав российского лидера "убийцей". Путин, комментируя эти слова, пожелал Байдену здоровья и отметил, что оценивать других людей – все равно что смотреть в зеркало.
После начала спецоперации на Украине Байден прилюдно называл Путина "диктатором", "мясником", "военным преступником" и говорил, что тот "не может оставаться у власти".
Путин отвечал на подобные попытки Байдена оскорбить его поговоркой "кто как обзывается, тот так и называется". А в феврале этого года российский лидер сказал, что Байден на посту президента США предпочтительнее для России, чем Трамп, потому что Байден – "более опытный" и "прогнозируемый".
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