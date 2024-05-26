Российские военные ударили по складу с ракетами ATACMS и военным объектам - 26.05.2024 Украина.ру
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Российские военные ударили по складу с ракетами ATACMS и военным объектам
Российские военные ударили по складу с ракетами ATACMS и военным объектам - 26.05.2024 Украина.ру
Российские военные ударили по складу с ракетами ATACMS и военным объектам
Российские военные нанесли удар по складу в Днепропетровской области где, предположительно, находились американские ракеты ATACMS. Об этом сообщил 26 мая координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости
2024-05-26T09:51
2024-05-26T09:51
новости
днепропетровская область
украина
павлоград
илья лебедев
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"Город Павлоград Днепропетровской области в полночь 26 мая получил прилеты по военным объектам. Было два удара в начало первого ночи. Второй удар с детонацией и, как описывают местные жители, "с сильным фейерверком". Удары наносились в сторону войсковой части 3024 Национальной гвардии Украины... По данным сопротивления, на этой неделе на территорию складов возле военной части привезли в трех КАМАЗах ракеты, по описанию похожие на м39 ATACMS", - рассказал подпольщик.Он добавил, что результаты прилетов пока неизвестны, но есть информация, что после второго прилета в сторону военной части направились машины скорой помощи. Их не сразу пустили, пришлось около 15-20 минут ждать на блокпосту. В это время кого-то эвакуировали на вертолетах.Кроме того, большая серия ударов была нанесена ночью по военным и энергетическим объектам Староконстантинова в Хмельницкой области.Российские военные ударили по военному аэродрому, который Киев готовит к приему истребителей F-16.По его информации, один из ударов пришелся на подстанцию города Константинов. После удара произошла "очень мощная детонация", в городе пропало электричество.На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Взрывы раздаются в Киевской, Хмельницкой, Житомирской областях страны.
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новости, днепропетровская область, украина, павлоград, илья лебедев, f-16, atacms
Новости, Днепропетровская область, Украина, Павлоград, Илья Лебедев, F-16, ATACMS

Российские военные ударили по складу с ракетами ATACMS и военным объектам

09:51 26.05.2024
 
© Минобороны СШАЗапуск ракеты ATACMS с установки M270 Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО)
Запуск ракеты ATACMS с установки M270 Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО)
© Минобороны США
Читать в
Российские военные нанесли удар по складу в Днепропетровской области где, предположительно, находились американские ракеты ATACMS. Об этом сообщил 26 мая координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости
"Город Павлоград Днепропетровской области в полночь 26 мая получил прилеты по военным объектам. Было два удара в начало первого ночи. Второй удар с детонацией и, как описывают местные жители, "с сильным фейерверком". Удары наносились в сторону войсковой части 3024 Национальной гвардии Украины... По данным сопротивления, на этой неделе на территорию складов возле военной части привезли в трех КАМАЗах ракеты, по описанию похожие на м39 ATACMS", - рассказал подпольщик.
Он добавил, что результаты прилетов пока неизвестны, но есть информация, что после второго прилета в сторону военной части направились машины скорой помощи. Их не сразу пустили, пришлось около 15-20 минут ждать на блокпосту. В это время кого-то эвакуировали на вертолетах.
Кроме того, большая серия ударов была нанесена ночью по военным и энергетическим объектам Староконстантинова в Хмельницкой области.
Российские военные ударили по военному аэродрому, который Киев готовит к приему истребителей F-16.
"Еще один из ударов был в направлении Староконстантиновского полигона, где, по данным Сопротивления, находится иностранная военная техника и производится обучение работы с ней мобилизованных украинских граждан. Обучение производят иностранные инструкторы", - подчеркнул Лебедев.
По его информации, один из ударов пришелся на подстанцию города Константинов. После удара произошла "очень мощная детонация", в городе пропало электричество.
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Взрывы раздаются в Киевской, Хмельницкой, Житомирской областях страны.
Военные учения Центр-2011 на полигоне Ашулук в Астраханской области - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
18 мая, 10:52
Взрыв слышали на другом конце города: подполье сообщило о мощном ударе ВС РФ по аэродрому в МиргородеВ ночь на 18 мая российские силы нанесли удары по военному аэродрому и промзоне в городе Миргород Полтавской области. Об этом сообщил журналистам РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег
 
НовостиДнепропетровская областьУкраинаПавлоградИлья ЛебедевF-16ATACMS
 
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