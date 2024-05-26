https://ukraina.ru/20240526/1055291178.html

Российские военные ударили по складу с ракетами ATACMS и военным объектам

Российские военные ударили по складу с ракетами ATACMS и военным объектам - 26.05.2024 Украина.ру

Российские военные ударили по складу с ракетами ATACMS и военным объектам

Российские военные нанесли удар по складу в Днепропетровской области где, предположительно, находились американские ракеты ATACMS. Об этом сообщил 26 мая координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости

2024-05-26T09:51

2024-05-26T09:51

2024-05-26T09:51

новости

днепропетровская область

украина

павлоград

илья лебедев

f-16

atacms

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"Город Павлоград Днепропетровской области в полночь 26 мая получил прилеты по военным объектам. Было два удара в начало первого ночи. Второй удар с детонацией и, как описывают местные жители, "с сильным фейерверком". Удары наносились в сторону войсковой части 3024 Национальной гвардии Украины... По данным сопротивления, на этой неделе на территорию складов возле военной части привезли в трех КАМАЗах ракеты, по описанию похожие на м39 ATACMS", - рассказал подпольщик.Он добавил, что результаты прилетов пока неизвестны, но есть информация, что после второго прилета в сторону военной части направились машины скорой помощи. Их не сразу пустили, пришлось около 15-20 минут ждать на блокпосту. В это время кого-то эвакуировали на вертолетах.Кроме того, большая серия ударов была нанесена ночью по военным и энергетическим объектам Староконстантинова в Хмельницкой области.Российские военные ударили по военному аэродрому, который Киев готовит к приему истребителей F-16.По его информации, один из ударов пришелся на подстанцию города Константинов. После удара произошла "очень мощная детонация", в городе пропало электричество.На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Взрывы раздаются в Киевской, Хмельницкой, Житомирской областях страны.

https://ukraina.ru/20240518/1055145333.html

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новости, днепропетровская область, украина, павлоград, илья лебедев, f-16, atacms