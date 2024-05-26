https://ukraina.ru/20240526/1055291178.html
Российские военные ударили по складу с ракетами ATACMS и военным объектам
Российские военные ударили по складу с ракетами ATACMS и военным объектам - 26.05.2024 Украина.ру
Российские военные ударили по складу с ракетами ATACMS и военным объектам
Российские военные нанесли удар по складу в Днепропетровской области где, предположительно, находились американские ракеты ATACMS. Об этом сообщил 26 мая координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости
2024-05-26T09:51
2024-05-26T09:51
2024-05-26T09:51
новости
днепропетровская область
украина
павлоград
илья лебедев
f-16
atacms
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0d/1038694169_0:441:800:891_1920x0_80_0_0_673f3a4c0ae15c3f8ac218778f5ba05f.jpg
"Город Павлоград Днепропетровской области в полночь 26 мая получил прилеты по военным объектам. Было два удара в начало первого ночи. Второй удар с детонацией и, как описывают местные жители, "с сильным фейерверком". Удары наносились в сторону войсковой части 3024 Национальной гвардии Украины... По данным сопротивления, на этой неделе на территорию складов возле военной части привезли в трех КАМАЗах ракеты, по описанию похожие на м39 ATACMS", - рассказал подпольщик.Он добавил, что результаты прилетов пока неизвестны, но есть информация, что после второго прилета в сторону военной части направились машины скорой помощи. Их не сразу пустили, пришлось около 15-20 минут ждать на блокпосту. В это время кого-то эвакуировали на вертолетах.Кроме того, большая серия ударов была нанесена ночью по военным и энергетическим объектам Староконстантинова в Хмельницкой области.Российские военные ударили по военному аэродрому, который Киев готовит к приему истребителей F-16.По его информации, один из ударов пришелся на подстанцию города Константинов. После удара произошла "очень мощная детонация", в городе пропало электричество.На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Взрывы раздаются в Киевской, Хмельницкой, Житомирской областях страны.
https://ukraina.ru/20240518/1055145333.html
днепропетровская область
украина
павлоград
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0d/1038694169_0:429:801:1029_1920x0_80_0_0_ed2d4637a233fd9629702e4527b64238.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, днепропетровская область, украина, павлоград, илья лебедев, f-16, atacms
Новости, Днепропетровская область, Украина, Павлоград, Илья Лебедев, F-16, ATACMS
Российские военные ударили по складу с ракетами ATACMS и военным объектам
Российские военные нанесли удар по складу в Днепропетровской области где, предположительно, находились американские ракеты ATACMS. Об этом сообщил 26 мая координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости
"Город Павлоград Днепропетровской области в полночь 26 мая получил прилеты по военным объектам. Было два удара в начало первого ночи. Второй удар с детонацией и, как описывают местные жители, "с сильным фейерверком". Удары наносились в сторону войсковой части 3024 Национальной гвардии Украины... По данным сопротивления, на этой неделе на территорию складов возле военной части привезли в трех КАМАЗах ракеты, по описанию похожие на м39 ATACMS", - рассказал подпольщик.
Он добавил, что результаты прилетов пока неизвестны, но есть информация, что после второго прилета в сторону военной части направились машины скорой помощи. Их не сразу пустили, пришлось около 15-20 минут ждать на блокпосту. В это время кого-то эвакуировали на вертолетах.
Кроме того, большая серия ударов была нанесена ночью по военным и энергетическим объектам Староконстантинова в Хмельницкой области.
Российские военные ударили по военному аэродрому, который Киев готовит к приему истребителей F-16.
"Еще один из ударов был в направлении Староконстантиновского полигона, где, по данным Сопротивления, находится иностранная военная техника и производится обучение работы с ней мобилизованных украинских граждан. Обучение производят иностранные инструкторы", - подчеркнул Лебедев.
По его информации, один из ударов пришелся на подстанцию города Константинов. После удара произошла "очень мощная детонация", в городе пропало электричество.
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Взрывы раздаются в Киевской, Хмельницкой, Житомирской областях страны.