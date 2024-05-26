https://ukraina.ru/20240526/1055293693.html

Медведев ответил на неосторожное высказывание министра иностранных дел Польши о ВС РФ

Медведев ответил на неосторожное высказывание министра иностранных дел Польши о ВС РФ - 26.05.2024 Украина.ру

Медведев ответил на неосторожное высказывание министра иностранных дел Польши о ВС РФ

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети X отреагировал на слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о том, что США пригрозили Москве "уничтожением" российского контингента в зоне спецоперации, если Россия применит на Украине ядерное оружие

2024-05-26T13:00

2024-05-26T13:00

2024-05-26T13:52

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сикорский

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"Во-первых, янки до сих пор не говорили ничего подобного, потому что они более осторожны, чем поляки. Во-вторых, удар американцев по нашим целям означает начало мировой войны, и любой министр иностранных дел, даже такой страны, как Польша, должен это понимать. А в-третьих, учитывая, что еще один поляк, Дуда, недавно объявил о желании разместить тактическое ядерное оружие в Польше, Варшава не останется в стороне и, наверняка, получит свою долю радиоактивного пепла", - написал Медведев.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Сикорского о возможной атаке США на силы РФ в зоне спецоперации, заявила, что министру следовало бы рассказать о роли Вашингтона в подрывах "Северных потоков".

https://ukraina.ru/20240525/1055284313.html

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