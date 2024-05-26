Медведев ответил на неосторожное высказывание министра иностранных дел Польши о ВС РФ - 26.05.2024 Украина.ру
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Медведев ответил на неосторожное высказывание министра иностранных дел Польши о ВС РФ
Медведев ответил на неосторожное высказывание министра иностранных дел Польши о ВС РФ - 26.05.2024 Украина.ру
Медведев ответил на неосторожное высказывание министра иностранных дел Польши о ВС РФ
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети X отреагировал на слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о том, что США пригрозили Москве "уничтожением" российского контингента в зоне спецоперации, если Россия применит на Украине ядерное оружие
2024-05-26T13:00
2024-05-26T13:52
новости
россия
дмитрий медведев
польша
сша
сикорский
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"Во-первых, янки до сих пор не говорили ничего подобного, потому что они более осторожны, чем поляки. Во-вторых, удар американцев по нашим целям означает начало мировой войны, и любой министр иностранных дел, даже такой страны, как Польша, должен это понимать. А в-третьих, учитывая, что еще один поляк, Дуда, недавно объявил о желании разместить тактическое ядерное оружие в Польше, Варшава не останется в стороне и, наверняка, получит свою долю радиоактивного пепла", - написал Медведев.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Сикорского о возможной атаке США на силы РФ в зоне спецоперации, заявила, что министру следовало бы рассказать о роли Вашингтона в подрывах "Северных потоков".
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новости, россия, дмитрий медведев, польша, сша, сикорский
Новости, Россия, Дмитрий Медведев, Польша, США, Сикорский

Медведев ответил на неосторожное высказывание министра иностранных дел Польши о ВС РФ

13:00 26.05.2024 (обновлено: 13:52 26.05.2024)
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети X отреагировал на слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о том, что США пригрозили Москве "уничтожением" российского контингента в зоне спецоперации, если Россия применит на Украине ядерное оружие
"Во-первых, янки до сих пор не говорили ничего подобного, потому что они более осторожны, чем поляки. Во-вторых, удар американцев по нашим целям означает начало мировой войны, и любой министр иностранных дел, даже такой страны, как Польша, должен это понимать. А в-третьих, учитывая, что еще один поляк, Дуда, недавно объявил о желании разместить тактическое ядерное оружие в Польше, Варшава не останется в стороне и, наверняка, получит свою долю радиоактивного пепла", - написал Медведев.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Сикорского о возможной атаке США на силы РФ в зоне спецоперации, заявила, что министру следовало бы рассказать о роли Вашингтона в подрывах "Северных потоков".
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