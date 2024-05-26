https://ukraina.ru/20240526/1055206216.html

Йозеф Рот: "Последний подданный Австро-Венгрии", который не любил украинский национализм

Йозеф Рот: "Последний подданный Австро-Венгрии", который не любил украинский национализм - 26.05.2024 Украина.ру

Йозеф Рот: "Последний подданный Австро-Венгрии", который не любил украинский национализм

27 мая 1939 года в Париже умер австрийский писатель и журналист Йозеф Рот. В межвоенный период он много писал об Украине и украинцах, при этом считал украинский национализм немецкой инспирацией

2024-05-26T08:04

2024-05-26T08:04

2024-05-26T08:04

история

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галичина

писатель

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В отсутствие всемирно известных авторов, писавших на украинском языке, с момента обретения независимости Украины продолжаются попытки объявить "украинскими писателями" иноязычных уроженцев земель, которые в 1991 году оказались под властью Киева. В частности, так называют появившегося на свет во Львове Леопольда фон Захер-Мазоха, хотя тот даже слова "украинский" в своих произведениях, написанных на немецком языке, никогда не употреблял.На немецком писал ещё один выходец из Галичины, Йозеф Рот, причём он как раз писал об украинцах и сожалел об отсутствии Украины на карте Европы. Более того, в своих романах и журналистских репортажах он описывал не только родную Галичину, но и Волынь, Подолье, а также Восточную Украину, которую посетил в середине 1920-х. Одно время Рота даже начали раскручивать на Украине, но этому помешали уничижительные оценки, которые писатель дал украинскому национализму.Мозес Йозеф Рот родился 2 сентября 1894 года в Бродах – галицком городке с населением около 18 тысяч человек, две трети из которых составляли евреи, на границе между Австро-Венгерской и Российской монархиями, в 90 километрах к северо‑востоку от Львова. Он не знал своего отца, скончавшегося в психиатрической лечебнице, но позже мистифицировал истории о нём. Он описывал его как австрийского железнодорожника, польского графа, фабриканта боеприпасов, художника, госслужащего, или даже офицера, который в каждом гарнизоне имел другую женщину...В 1913‑м юноша получил стипендию на обучение в Львовском университете, однако проучился там лишь один семестр, не сдав никаких экзаменов, мечтая о переезде в Вену. Чтобы выбраться в столицу империи, он даже записался в кружок сионистов (хотя и не поддерживал их взглядов), который отправлялся туда. В Вене Йозеф Рот поступил на факультет германистики Венского университета и навсегда отбросил имя Мозес. Рот не хотел, чтобы в нем видели ост‑юде, столь презираемого столичными снобами. Так и оставшись аутсайдером, он стал величайшим хронистом двуединой монархии, больше всех её оплакивал и объявлял себя монархистом.В 1916 году Йозеф Рот был призван в армию Австро-Венгрии, участвовал в боях против российских войск, конец Первой мировой встретил на территории Украины. Позже он так описывал тот период своей жизни:"Я решил остаться в армии, и когда ушел последний поезд из Жмеринки, пришлось идти домой пешком. Три недели я шёл. Потом объездной дороге десять дней ехал из Подволочиска в Будапешт, а оттуда – на Вену, где я за неимением денег начал писать как журналист для газет. Мои небылицы печатали. И я с этого жил".При этом, вернувшись с фронта, Йозеф Рот столкнулся с бюрократическими проблемами, и несколько месяцев обивал пороги контор, чтобы выхлопотать себе австрийский паспорт. В это время он опубликовал цикл репортажей "Венские приметы" в социал-демократической газете Der neue Tag, что дало ему определённую известность. Но через год издание закрылось, и Рот перебрался в Берлин, где в начале 1920-х сотрудничал с левыми газетами Neue Berliner Zeitung, Berlin Börsen-Courier, Vorwärts.Именно на страницах Neue Berliner Zeitung в декабре 1920 года появляется первый репортаж Йозеф Рота из его "украинского цикла", текст под красочным названием "Украиномания" (Ukrainomanie), и подзаголовком "Новейшая берлинская мода". Статья начиналась словами: "Иногда нация становится модной. Некоторое время такими были греки, поляки и русские. И вот такими теперь стали украинцы". Рот дал лаконичное определение украинцев как "на данный момент беззащитного народа, у которого большевики и поляки отобрали родину".Это редкий случай, когда он позиционировал родную Галичину как часть Украины. Обычно для Рота это было нечто отдельное и особенное, как, например, в большинстве его романов или в цикле репортажей "Путешествие по Галичине", опубликованных в 1924 году на страницах респектабельной газеты Frankfurter Zeitung.А уже в 1926 году Йозеф Рот в качестве собственного корреспондента Frankfurter Zeitung отправился в Советскую Россию. Прибыв в Москву, он не задерживается в столице, а едет дальше по стране: по Волге на теплоходе до Астрахани, после чего отравляется в Ялту, Баку, оттуда через Кавказ в Севастополь, Тифлис, Одессу, Киев и Харьков, на обратном пути в декабре заезжает Ленинград. Хотя Рот и упоминает, что Киев, Харьков и Одесса – города Советской Украины, однако все впечатления после возвращения на родину были опубликованы в серии репортажей под общим названием "Путешествие в Россию".В 1924 году вышел и первый успешный роман Йозефа Рота, "Отель "Савой", в котором описаны последствия сразу нескольких важнейших событий XX века – Первой мировой войны, Русской революции, распада Австро-Венгрии – и их влияние на жизнь людей, неожиданно для себя оказавшихся под колёсами истории.Но важнейшей темой для писателя стал именно распад Австро-Венгрии. Многонациональная родина, которую Рот знал в юности, рассеялась в тумане национализма. В великолепном рассказе "Бюст императора" (1934) Рот устами одного из героев описывает путь двуединой монархии: "от гуманизма через национализм к зверству".К тому времени Йозеф Рот уже написал роман "Марш Радецкого" (1932), где через историю трёх поколений одной семьи показан крах Австро-Венгрии. Влиятельный критик Марсель Райх-Раницкий включил его в число двадцати лучших романов, написанных на немецком языке.После прихода нацистов к власти в 1933 году Йозеф Рот эмигрировал сначала в Бельгию, а потом во Францию. В письме Стефану Цвейгу сразу после нацистского переворота Рот проявил правильное понимание ситуации: "Приближается война. Не обольщайте себя. Ад пришел к власти".В Париже Рот продолжил как журналистскую, так и писательскую работу. За свою жизнь он опубликовал более 4 тысяч газетных статей, преимущественно в жанре фельетона – короткого очерка, обычно на неполитическую тему, столь популярного в немецких и французских и газетах того времени. В 1938 году он закончил роман "Склеп капуцинов", также посвящённый распаду Австро-Венгрии, который составляет своеобразную дилогию с "Маршем Радецкого".Многие романы Йозефа Рота короткие, некоторые ненамного длиннее стандартной новеллы. Его последнее сочинение, "Легенда о святом пропойце", опубликованное в 1939 году, занимает всего 49 страниц, и является своеобразной автобиографией – ведь последние годы писатель был беспробудным пьяницей.Из-за этого у него никогда не было денег, изданные после смерти письма исполнены жалобами на тяжелое материальное положение и муками совести за то, что приходится занимать у друзей, прежде всего у гораздо более успешного в коммерческом отношении Стефана Цвейга – лучшего друга и покровителя Рота. Собственно, последствия алкоголизма стали причиной смерти писателя 27 мая 1939 года.В январе 1939-го Йозеф Рот последний раз побывал на территории нынешней Украины, в опять ставшим венгерском городом Мукачево. Развал Чехословакии для него стал продолжением катастрофы Австро-Венгрии. "Чехословацкие жандармы, которые ещё вчера были венгерскими, стреляют в венгерских, которые ещё вчера были чехословацкими жандармами. А вахмистр Сатмари приходит домой и рассказывает жене: "Представь-ка, я застрелил моего лучшего товарища, взводного Канюка! Мы вместе служили. Но он был русином"…" – пишет Рот в очерке "Мукачево, красивый город".Финальный же текст Йозефа Рота на украинскую тему, опубликованный 13 января 1939-го в парижском издании Die Zukunft, является своеобразным ключом ко всем предыдущим "украинским" репортажам писателя. Рот возлагает ответственность за рост украинского национализма на нацистов и немцев вообще, о чём прямо пишет в заголовке: "Украинский национализм – немецкий патент". Рот открыто насмехается над попытками изобразить длительную историю этого национализма."Национальное "пробуждение" украинцев, если обозначить его новым немецким словом, произошло в Австро-Венгерской монархии, где вообще, благодаря ошибочной политике немецкоязычных австрийцев, процветали националистические инстинкты других народов. Украинское национальное сознание никак не старше сионизма Герцля, например. И точно так же как сионизм, это продукт работы очень тонкой интеллигентской или полуинтеллигентской прослойки", – пишет Рот.Он признаёт ощутимые различия между галицкими русинами – греко-католиками, и украинцами, которые жили в Российской империи, а также близость последних с русскими."Украинцы, проживающие в России, были православными. Они говорили на другом украинском языке, по сравнению с галицкими соплеменниками. И когда они "поднимались по социальной лестнице", то есть осваивали интеллектуальные профессии, они полностью обрусевали. Неслучайно у украинцев есть только один значимый поэт – Шевченко. Но даже он чувствовал себя русским, который пишет на диалекте. Если бы вы хотели назвать его нерусским, как это делают украинцы, то Мистраль, например, тоже не был бы французом. Провансальский язык отстоит от французского дальше, чем украинский от русского", – отмечает Рот."Немцы всегда давали импульс к пробуждению украинской национальной идеи – немцы из Австрии и немцы из Рейха. По роду моей деятельности, как корреспонденту в Польше и России, мне известно, что Вильгельмштрассе (на этой улице в Берлине находился МИД Германии – Авт.) поддерживала украинских сепаратистов в Польше оружием, деньгами и пропагандой так же, как и министерство Чичерина. Нельзя предположить, что Германия, даже в виде "Третьего Рейха", разорвала бы отношения с польскими украинцами – отношения, которые уже стали очень ценной традицией немецкой внешней политики, несмотря на временную и проблематичную дружбу между Беком и Риббентропом", – резюмирует он.Видимо, именно эти оценки привели к тому, что Йозеф Рот так и не был объявлен "украинским писателем". Во Львове о нём не напоминает вообще ничего, а в родных Бродах улица Рота появилась только после 2014 года, вследствие переименования части улицы Мира. В 2019 году за деньги немецких властей в Бродах был открыт бюст Йозефа Рота у здания гимназии, где когда-то учился писатель. На открытие бюста никто из украинских чиновников даже областного уровня не приехал.С момента распада Дунайской монархии Йозеф Рот чувствовал себя изгнанником, в Париже его часто называли "последним подданным Австро-Венгрии". Эти слова были и на одном из венков, которые принесли на его похороны. На его могиле на парижском кладбище Тиаис написано: "Йозеф Рот, австрийский писатель, умер в Париже в изгнании". На своей родине Рот также остается в печальном изгнании.

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история, история украины, галичина, писатель, литература, австро-венгрия, фашизм, евреи, украина, европа