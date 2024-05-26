“Мне нравится наша штабная игра”: Скоробогатый о том, какую тактику под Харьковом реализует ВС РФ - 26.05.2024 Украина.ру
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“Мне нравится наша штабная игра”: Скоробогатый о том, какую тактику под Харьковом реализует ВС РФ
“Мне нравится наша штабная игра”: Скоробогатый о том, какую тактику под Харьковом реализует ВС РФ - 26.05.2024 Украина.ру
“Мне нравится наша штабная игра”: Скоробогатый о том, какую тактику под Харьковом реализует ВС РФ
В случае если Россия возьмет Харьков, оттуда она сможет сделать невыносимой жизнь для ВСУ, установив визуальный контроль над городом. Это будет очень болезненный укол для Киева, считает редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2024-05-26T05:30
2024-05-26T05:30
харьков
россия
киев
пётр скоробогатый
александр сырский
вооруженные силы украины
верховная рада
алексей гончаренко
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В интервью изданию Украина.ру эксперт отметил, что неслучайно то, что сейчас украинское командование бросает на это направление много сил.“Окружение Харькова или удар в тыл группировке ВСУ возле Купянска – это очень сложные задачи. Для этого все равно надо собирать дополнительные группировки. И я сомневаюсь, что Россия скрывает какие-то крупные резервы от противника и от диванных аналитиков. Хотя мне нравится наша штабная игра, когда Киеву очень трудно предугадать дальнейшие шаги нашего командования. Мы уже на разных направлениях можем и усиливать, и ослаблять наши удары, растягивая и разрывая украинскую оборону”, - утверждает Скоробогатый.В минувший четверг о крайне сложном положении ВСУ на этом направлении в ходе встречи Зеленскому доложили главком ВСУ Александр Сырский, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк*, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов*, командующие Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Юрий Содоля и оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Михаил Драпатый.В свою очередь сей факт признал и сам Зеленский, следом заявив, что Киев будет усиливать находящиеся на этом направлении подразделения.Однако для ВСУ посещение Зеленским населенных пунктов – это плохая примета, так как вскоре город и село вскоре освобождает российская армия. Например, так было с Авдеевкой: в декабре 2023 года Зеленский сделал селфи с надписью "Авдіївка - це Україна", а уже в феврале населенный пункт был освобожден российскими военными.Еще одним сигналом, сигнализирующим то, что ВСУ могут в ближайшее время потерять Харьков, является то, что представители киевского режима отправили на Харьковское направление бригаду, состоящую в основном из женщин. Информацию об этом опубликовал Телеграм-канал “Укропский фреш”.Более того, панические настроения начались и в Верховной Раде. Депутат Алексей Гончаренко* на фоне продвижения РФ в Харьковской области призвал Зеленского срочно обратиться к странам-партнерам с просьбой ввести войска на Украину. По его мнению, Киеву не стоит затягивать с принятием этого решения, учитывая сложную ситуацию на фронте.* - внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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харьков, россия, киев, пётр скоробогатый, александр сырский, вооруженные силы украины, верховная рада, алексей гончаренко
Харьков, Россия, Киев, Пётр Скоробогатый, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, Алексей Гончаренко

“Мне нравится наша штабная игра”: Скоробогатый о том, какую тактику под Харьковом реализует ВС РФ

05:30 26.05.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРабота РСЗО "Град" в зоне проведения СВО
Работа РСЗО Град в зоне проведения СВО
© Министерство обороны РФ
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Читать в
В случае если Россия возьмет Харьков, оттуда она сможет сделать невыносимой жизнь для ВСУ, установив визуальный контроль над городом. Это будет очень болезненный укол для Киева, считает редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
В интервью изданию Украина.ру эксперт отметил, что неслучайно то, что сейчас украинское командование бросает на это направление много сил.
Окружение Харькова или удар в тыл группировке ВСУ возле Купянска – это очень сложные задачи. Для этого все равно надо собирать дополнительные группировки. И я сомневаюсь, что Россия скрывает какие-то крупные резервы от противника и от диванных аналитиков. Хотя мне нравится наша штабная игра, когда Киеву очень трудно предугадать дальнейшие шаги нашего командования. Мы уже на разных направлениях можем и усиливать, и ослаблять наши удары, растягивая и разрывая украинскую оборону”, - утверждает Скоробогатый.
В минувший четверг о крайне сложном положении ВСУ на этом направлении в ходе встречи Зеленскому доложили главком ВСУ Александр Сырский, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк*, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов*, командующие Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Юрий Содоля и оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Михаил Драпатый.
В свою очередь сей факт признал и сам Зеленский, следом заявив, что Киев будет усиливать находящиеся на этом направлении подразделения.
Однако для ВСУ посещение Зеленским населенных пунктов – это плохая примета, так как вскоре город и село вскоре освобождает российская армия. Например, так было с Авдеевкой: в декабре 2023 года Зеленский сделал селфи с надписью "Авдіївка - це Україна", а уже в феврале населенный пункт был освобожден российскими военными.
Еще одним сигналом, сигнализирующим то, что ВСУ могут в ближайшее время потерять Харьков, является то, что представители киевского режима отправили на Харьковское направление бригаду, состоящую в основном из женщин. Информацию об этом опубликовал Телеграм-канал “Укропский фреш”.
Более того, панические настроения начались и в Верховной Раде. Депутат Алексей Гончаренко* на фоне продвижения РФ в Харьковской области призвал Зеленского срочно обратиться к странам-партнерам с просьбой ввести войска на Украину.
По его мнению, Киеву не стоит затягивать с принятием этого решения, учитывая сложную ситуацию на фронте.
* - внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
 
ХарьковРоссияКиевПётр СкоробогатыйАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныВерховная РадаАлексей Гончаренко
 
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Заголовок открываемого материала
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