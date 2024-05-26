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Глава Минобороны Италии призвал с осторожностью помогать Киеву

Глава Минобороны Италии призвал с осторожностью помогать Киеву - 26.05.2024 Украина.ру

Глава Минобороны Италии призвал с осторожностью помогать Киеву

Помощь Украине со стороны западных союзников должна оставить открытой возможность заключения перемирия. Таким мнением поделился глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто, передает газета la Stampa

2024-05-26T12:17

2024-05-26T12:17

2024-05-26T12:49

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нато

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"Я считаю, что в данный момент ошибочно нагнетать и без того значительную напряженность. Да, нам нужно помочь Украине защитить себя, потому что, если вы ей не поможете, действительно разразится Третья мировая война. Помощь Украине призвана предотвратить начало войны. Но эта помощь должна быть оказана таким образом, чтобы оставить открытой возможность заключения немедленного перемирия и начала мирных переговоров", - сказал министр.Крозетто назвал ошибочным предложение генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга по снятию ограничения на удары Киева западным оружием по объектам на территории России.Глава МИД Италии, вице-премьер страны Антонио Таяни заявил, что Италия не поддерживает удары Украины по территории России. По его словам, Италия поставляет Киеву оружие, которое должно использоваться внутри страны.

https://ukraina.ru/20240503/1054884771.html

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италия, оружие, новости, украина, киев, эммануэль макрон, йенс столтенберг, минобороны, нато, мид