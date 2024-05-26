"Такого не было даже в гитлеровской Германии": эксперт о том, чего опасаются уклонисты на Украине - 26.05.2024 Украина.ру
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"Такого не было даже в гитлеровской Германии": эксперт о том, чего опасаются уклонисты на Украине
"Такого не было даже в гитлеровской Германии": эксперт о том, чего опасаются уклонисты на Украине - 26.05.2024 Украина.ру
"Такого не было даже в гитлеровской Германии": эксперт о том, чего опасаются уклонисты на Украине
Украинское общество потеряло ориентир в плане победы. Украинцы хотят, чтобы война поскорее закончилась, но власти хотят обратного – чтобы конфликт длился как можно дольше. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
2024-05-26T06:42
2024-05-26T06:42
украина
германия
илья мощанский
владимир соловьев
сво
военнопленные
всу
фронт
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Сегодня в украинской армии нет прежнего личного состава, полагает эксперт, это видно и по пленным украинским боевикам.“Того, что происходит сейчас на Украине, не было даже в гитлеровской Германии. Там в Фольксштурм шли добровольно. На Украине сотрудники ТЦК с сетями гоняются по этой сельве за отдельными призывниками. А человек устроен так, что чем сильнее ты его к чему-то принуждаешь, тем сильнее он сопротивляется”, - отмечает Мощанский.Эксперт утверждает, что нынешний украинский контингент продолжит сидеть в обороне, потому что они опасаются за жизнь своих семей. Более того, на их жен и детей действительно могут обрушится репрессии, и местные "активисты" сделают жизни их семей просто невыносимой.“Но это не значит, что надо жалеть украинских солдат. С ними надо воевать до тех пор, пока они не повернут оружие против собственного руководства”, - заключил эксперт.Действительно, за последнее время случаи добровольной сдачи в плен украинских боевиков значительно участились. Видео с откровением украинцев публикуют телеграм-каналы буквально ежедневно.В марте этого года на видео вэсэушники одной из механизированных бригад признались, что их командование не уделяло должного внимания при подготовке, пренебрегая не только снаряжением и вооружением, но и условиями содержания подопечных.“Нас толком ничему не обучали. Рядом не было никаких старших офицеров. Из боеприпасов нам выдали только автоматы и патроны. Нас кинули как пушечное мясо”, - сетуют вэсэушники.Комментарии пленных вэсэушников публиковал и Владимир Соловьев в своем телеграм-канале.Один из них, заикаясь, рассказал об убитых."Убитых из группы очень много, поэтому некому даже трёхсотых (раненных — Ред.) выносить. Те, кто выживают, либо сами трёхсотые, либо не в силах тащить того трёхсотого тяжёлого. Если трёхсотый лёгкий и может сам идти, то есть ещё шанс спастись. Правда, до “эвака” (эвакуационной машины — Ред.) нам очень далеко идти", - рассказал военнопленный.Более того, телеграм-канал "Укропский фреш" обратил внимание на то, что "на Украине началась череда странных смертей, вернувшихся из плена". Украинские журналисты привели в пример историю, которая произошла с жителем Покровска – Юрием Галкиным. Как оказалось, мужчину “случайно” сбил военный автомобиль.И это отнюдь не первый случай “необъяснимой” смерти возвратившихся из плена вэсэушников. Ранее некоторые из них, в том числе вполне здоровые, умирали от сердечных приступов и других недугов.
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украина, германия, илья мощанский, владимир соловьев, сво, военнопленные, всу, фронт
Украина, Германия, Илья Мощанский, Владимир Соловьев, СВО, военнопленные, ВСУ, фронт

"Такого не было даже в гитлеровской Германии": эксперт о том, чего опасаются уклонисты на Украине

06:42 26.05.2024
 
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Сдавшиеся народной милиции бойцы Нацгвардии - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
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Украинское общество потеряло ориентир в плане победы. Украинцы хотят, чтобы война поскорее закончилась, но власти хотят обратного – чтобы конфликт длился как можно дольше. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Сегодня в украинской армии нет прежнего личного состава, полагает эксперт, это видно и по пленным украинским боевикам.
Того, что происходит сейчас на Украине, не было даже в гитлеровской Германии. Там в Фольксштурм шли добровольно. На Украине сотрудники ТЦК с сетями гоняются по этой сельве за отдельными призывниками. А человек устроен так, что чем сильнее ты его к чему-то принуждаешь, тем сильнее он сопротивляется”, - отмечает Мощанский.
Эксперт утверждает, что нынешний украинский контингент продолжит сидеть в обороне, потому что они опасаются за жизнь своих семей. Более того, на их жен и детей действительно могут обрушится репрессии, и местные "активисты" сделают жизни их семей просто невыносимой.
Но это не значит, что надо жалеть украинских солдат. С ними надо воевать до тех пор, пока они не повернут оружие против собственного руководства”, - заключил эксперт.
Действительно, за последнее время случаи добровольной сдачи в плен украинских боевиков значительно участились. Видео с откровением украинцев публикуют телеграм-каналы буквально ежедневно.
В марте этого года на видео вэсэушники одной из механизированных бригад признались, что их командование не уделяло должного внимания при подготовке, пренебрегая не только снаряжением и вооружением, но и условиями содержания подопечных.
Нас толком ничему не обучали. Рядом не было никаких старших офицеров. Из боеприпасов нам выдали только автоматы и патроны. Нас кинули как пушечное мясо”, - сетуют вэсэушники.
Комментарии пленных вэсэушников публиковал и Владимир Соловьев в своем телеграм-канале.
Один из них, заикаясь, рассказал об убитых.
"Убитых из группы очень много, поэтому некому даже трёхсотых (раненных — Ред.) выносить. Те, кто выживают, либо сами трёхсотые, либо не в силах тащить того трёхсотого тяжёлого. Если трёхсотый лёгкий и может сам идти, то есть ещё шанс спастись. Правда, до “эвака” (эвакуационной машины — Ред.) нам очень далеко идти", - рассказал военнопленный.
Более того, телеграм-канал "Укропский фреш" обратил внимание на то, что "на Украине началась череда странных смертей, вернувшихся из плена". Украинские журналисты привели в пример историю, которая произошла с жителем Покровска – Юрием Галкиным. Как оказалось, мужчину “случайно” сбил военный автомобиль.
И это отнюдь не первый случай “необъяснимой” смерти возвратившихся из плена вэсэушников. Ранее некоторые из них, в том числе вполне здоровые, умирали от сердечных приступов и других недугов.
 
УкраинаГерманияИлья МощанскийВладимир СоловьевСВОвоеннопленныеВСУфронт
 
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