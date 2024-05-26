https://ukraina.ru/20240526/1055294455.html
"Похоже на агонию": Лавров о западных угрозах бить оружием США по российским военным
"Похоже на агонию": Лавров о западных угрозах бить оружием США по российским военным - 26.05.2024 Украина.ру
"Похоже на агонию": Лавров о западных угрозах бить оружием США по российским военным
Разговоры на Западе об ударах американским оружием по России отражают безысходность. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров журналисту Павлу Зарубину
2024-05-26T14:07
2024-05-26T14:07
2024-05-26T14:28
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"Как я понимаю, эти разговоры отражают в определенном смысле безысходность и понимание, что обычными честными средствами, которые применяются в международном праве даже во время боевых действий, они не достигнут своей цели. Это похоже на агонию", - сказал Лавров.Он подчеркнул, что Россия показала Западу, что не будет мириться с попытками использования Украины как угрозы безопасности РФ и инструмента уничтожения всего русского на исторических русских землях. После этого там и стали принимать решения в том числе о поставках Киеву вооружений, отметил министр.Накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в интервью газете Guardian, что США пригрозили Москве "уничтожением" российского контингента в зоне специальной военной операции, если Россия применит на Украине ядерное оружие.В ответ зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заверил, что "янки до сих пор не говорили ничего подобного, потому что они более осторожны, чем поляки". Он также подчеркнул, что удар американцев "по нашим целям означает начало мировой войны".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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польша, новости, россия, сергей лавров, сша, запад, совбез
Польша, Новости, Россия, Сергей Лавров, США, Запад, Совбез
"Похоже на агонию": Лавров о западных угрозах бить оружием США по российским военным
14:07 26.05.2024 (обновлено: 14:28 26.05.2024)
Разговоры на Западе об ударах американским оружием по России отражают безысходность. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров журналисту Павлу Зарубину
"Как я понимаю, эти разговоры отражают в определенном смысле безысходность и понимание, что обычными честными средствами, которые применяются в международном праве даже во время боевых действий, они не достигнут своей цели. Это похоже на агонию", - сказал Лавров.
Он подчеркнул, что Россия показала Западу, что не будет мириться с попытками использования Украины как угрозы безопасности РФ и инструмента уничтожения всего русского на исторических русских землях.
После этого там и стали принимать решения в том числе о поставках Киеву вооружений, отметил министр.
Накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в интервью газете Guardian, что США пригрозили Москве "уничтожением" российского контингента в зоне специальной военной операции, если Россия применит на Украине ядерное оружие.
В ответ зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заверил, что "янки до сих пор не говорили ничего подобного, потому что они более осторожны, чем поляки". Он также подчеркнул, что удар американцев "по нашим целям означает начало мировой войны".