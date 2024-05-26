"Похоже на агонию": Лавров о западных угрозах бить оружием США по российским военным - 26.05.2024 Украина.ру
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"Похоже на агонию": Лавров о западных угрозах бить оружием США по российским военным
"Похоже на агонию": Лавров о западных угрозах бить оружием США по российским военным - 26.05.2024 Украина.ру
"Похоже на агонию": Лавров о западных угрозах бить оружием США по российским военным
Разговоры на Западе об ударах американским оружием по России отражают безысходность. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров журналисту Павлу Зарубину
2024-05-26T14:07
2024-05-26T14:28
польша
новости
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"Как я понимаю, эти разговоры отражают в определенном смысле безысходность и понимание, что обычными честными средствами, которые применяются в международном праве даже во время боевых действий, они не достигнут своей цели. Это похоже на агонию", - сказал Лавров.Он подчеркнул, что Россия показала Западу, что не будет мириться с попытками использования Украины как угрозы безопасности РФ и инструмента уничтожения всего русского на исторических русских землях. После этого там и стали принимать решения в том числе о поставках Киеву вооружений, отметил министр.Накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в интервью газете Guardian, что США пригрозили Москве "уничтожением" российского контингента в зоне специальной военной операции, если Россия применит на Украине ядерное оружие.В ответ зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заверил, что "янки до сих пор не говорили ничего подобного, потому что они более осторожны, чем поляки". Он также подчеркнул, что удар американцев "по нашим целям означает начало мировой войны".
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польша, новости, россия, сергей лавров, сша, запад, совбез
Польша, Новости, Россия, Сергей Лавров, США, Запад, Совбез

"Похоже на агонию": Лавров о западных угрозах бить оружием США по российским военным

14:07 26.05.2024 (обновлено: 14:28 26.05.2024)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнтервью главы МИД РФ С. Лаврова РИА Новости
Интервью главы МИД РФ С. Лаврова РИА Новости - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Разговоры на Западе об ударах американским оружием по России отражают безысходность. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров журналисту Павлу Зарубину
"Как я понимаю, эти разговоры отражают в определенном смысле безысходность и понимание, что обычными честными средствами, которые применяются в международном праве даже во время боевых действий, они не достигнут своей цели. Это похоже на агонию", - сказал Лавров.
Он подчеркнул, что Россия показала Западу, что не будет мириться с попытками использования Украины как угрозы безопасности РФ и инструмента уничтожения всего русского на исторических русских землях.
После этого там и стали принимать решения в том числе о поставках Киеву вооружений, отметил министр.
Накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в интервью газете Guardian, что США пригрозили Москве "уничтожением" российского контингента в зоне специальной военной операции, если Россия применит на Украине ядерное оружие.
В ответ зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заверил, что "янки до сих пор не говорили ничего подобного, потому что они более осторожны, чем поляки". Он также подчеркнул, что удар американцев "по нашим целям означает начало мировой войны".
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
13:00
Медведев ответил на неосторожное высказывание министра иностранных дел Польши о ВС РФЗампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети X отреагировал на слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о том, что США пригрозили Москве "уничтожением" российского контингента в зоне спецоперации, если Россия применит на Украине ядерное оружие
 
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14:52Зеленский попросил лидеров США и КНР помочь урегулировать украинский конфликт
14:07"Похоже на агонию": Лавров о западных угрозах бить оружием США по российским военным
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