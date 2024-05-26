Ожесточённые обстрелы Белгорода. Главное на Украине на утро 26 мая - 26.05.2024 Украина.ру
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Ожесточённые обстрелы Белгорода. Главное на Украине на утро 26 мая
Ожесточённые обстрелы Белгорода. Главное на Украине на утро 26 мая - 26.05.2024 Украина.ру
Ожесточённые обстрелы Белгорода. Главное на Украине на утро 26 мая
Украина нанесла ряд ударов по Белгороду, погибли люди
2024-05-26T09:45
2024-05-26T09:45
эксклюзив
хроники
белгород
всу
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С вечера 26 мая украинские военные несколько раз наносили удары по Белгороду и области."Около 19:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО пятнадцать реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", - сообщило в 21:07 Минобороны России в своём телеграм-канале.Военкор Александр Симонов стал свидетелем происходящего."Белгород отражает очередной ракетно-артиллерийский налет. По ощущениям, ПВО сбило не менее 10-15 целей. Громыхало будь здоров", - написал он в своём телеграм-канале.К тому времени губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале рассказал о жертвах обстрела."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито 15 воздушных целей на подлёте к городу. К большому горю, в результате прямого попадания во двор частного жилого домовладения в поселке Дубовое погибла мирная жительница. Женщина в момент атаки была в теплице и скончалась от полученных травм до прибытия скорой. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей. Хотя понимаю, что никакие слова не смогут унять боль утраты…По предварительной информации, 4 человека пострадали. Три женщины получили осколочные ранения различных частей тела в посёлке Дубовое. Четвертый пострадавший получил осколочные ранения головы и поясничной области в селе Таврово", - отметил он.На этом обстрелы не прекратились. В 23:19 Минобороны РФ сообщило о пресечении новой украинской атаки. На этот раз ВСУ использовали, среди прочего, и противокорабельную ракету "Нептун"."Около 22:30 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением противокорабельной ракеты (ПКР) "Нептун" и реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО одна ПКР "Нептун" и 29 реактивных снарядов РСЗО "Вампир" уничтожены над Белгородской областью", - указывалось в телеграм-канале оборонного ведомства.До этого, в 22:09 губернатор Гладков сообщил о сигнале ракетной опасности. Позднее, в 22:23 он рассказал о жертвах предыдущих обстрелов."Уточнённая информация по погибшим и раненым в результате двух террористических атак Белгородского района. К большому горю, количество погибших мирных жителей увеличилось до 4 человек. В городской больнице №2 умер мужчина, которого доставили с множественными осколочными ранениями нижних конечностей из поселка Октябрьский. Врачи до последнего боролись за его жизнь. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким погибших жителей, это невосполнимая утрата для всех нас. В результате двух обстрелов в больницах находятся 12 человек: 11 взрослых и 1 ребёнок", - отметил Гладков.Он указал, что восемь пострадавших с осколочными ранениями различных частей тела были госпитализированы в профильные отделения городской больницы №2 Белгорода. Состояние всех пострадавших медики оценивали как средней степени тяжести. Одна женщина после оказанной медицинской помощи была отпущена домой на амбулаторное лечение.Кроме того, в результате обстрела поселка Октябрьский Белгородского района в областную клиническую больницу были госпитализированы двое раненых в тяжелом состоянии: у мужчины - множественные осколочные ранения туловища и конечностей и торако-абдоминальное ранение, у женщины - проникающее ранение брюшной полости. Врачами оперативно проведены операции, в настоящее время они находятся в отделении реанимации. В хирургическое отделение детской областной больницы госпитализирован 8-летний мальчик, который получил ранение в поселке Октябрьский."На момент обстрела ребенок находился на улице. У мальчика диагностирована минно-взрывная травма и поверхностная рана правой поясничной области. Медиками проведены УЗИ брюшной полости и обработка раны, состояние оценивается как средней степени тяжести. Госпитализирован в хирургическое отделение. Планируется телемедицинская консультация с Российской детской клинической больницей", - отметил Гладков.Он пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.Позже, в 00:02 Гладков рассказал о последствиях обстрела, произошедшего около 22:30."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито 29 воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадали 4 мирных жителя. 3 человека находятся на лечении в городской больнице №2 города Белгорода, из них 2 мужчин с черепно-мозговой травмой находятся в тяжелом состоянии, у женщины осколочное ранение левой нижней конечности, её состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Еще один пострадавший с осколочным ранением лица и грудной клетки доставлен бригадой скорой в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь всем пострадавшим оказывается", - отметил Гладков.Он рассказал о последствиях обстрела в Белгороде и в Дубовом.Корреспондент РИА Новости рассказала о том, как под обстрел в Белгороде попали молодожёны Алексей и Дарья."После отбоя сигнала ракетной опасности корреспондент РИА Новости проехалась по городу, чтобы посмотреть следы разрушений. Так, корреспондент заметила горящую крышу двухэтажного таунхауса в поселке Дубовое, который находится практически в самом Белгороде. Крышу тушат пожарные. Разрушена остановка. Также пострадал многоквартирный дом на улице Есенина, там выбиты окна. Также выбиты окна, посечен фасад аптеки рядом, осколками побило машины на парковке. Вокруг много взволнованных людей", - отмечалось в репортаже.В этом же доме, в пристройке, находился ресторан, в котором праздновали свадьбу. Как рассказали молодожёны, сигнал ракетной опасности застал их, когда они вышли на крыльцо подышать свежим воздухом."Услышали сирену, пошли в укрытие, хорошо, что укрытие было здесь рядом. Из укрытия видели, что там прилетело. Звуки были очень громкие. Страшно, конечно, было, но все живы. У нас все хорошо. Праздник нам не испортили все-таки", - рассказала Дарья.По словам Алексея, это была вторая ракетная опасность за время празднования. Перед торжеством сотрудники ресторана провели инструктаж о том, как действовать в случае ракетной опасности – как себя вести и где прятаться."Они действовали оперативно. Музыку выключили и сразу нас попрятали. Молодцы", - отметил жених.Как рассказали молодожёны, они слышали грохот с другой стороны дома, но ничего не видели. Другой очевидец, Александр, рассказал РИА Новости, что видел, как "скорая" увозит двоих пострадавших – мужчину и девушку."Подошли посмотреть, а их уже перевязывают врачи, на "скорой" увезли. У девушки нога и голова была поранена, у мужчины – затылок", - отметил Александр.Рядом плакали две женщины. По словам очевидцев, у женщин пострадал кто-то близкий, его увезли на "скорой". Агентство также опубликовало видео с места событий.Обстановка в регионе остаётся напряжённой.
https://ukraina.ru/20240525/1055288228.html
https://ukraina.ru/20240525/1055285238.html
https://ukraina.ru/20240525/1055280866.html
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Егор Леев
Егор Леев
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эксклюзив, хроники, белгород, всу
Эксклюзив, Хроники, Белгород, ВСУ

Ожесточённые обстрелы Белгорода. Главное на Украине на утро 26 мая

09:45 26.05.2024
 
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныПКР "Нептун"
ПКР Нептун - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украина нанесла ряд ударов по Белгороду, погибли люди
С вечера 26 мая украинские военные несколько раз наносили удары по Белгороду и области.
"Около 19:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО пятнадцать реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", - сообщило в 21:07 Минобороны России в своём телеграм-канале.
Военкор Александр Симонов стал свидетелем происходящего.
"Белгород отражает очередной ракетно-артиллерийский налет. По ощущениям, ПВО сбило не менее 10-15 целей. Громыхало будь здоров", - написал он в своём телеграм-канале.
К тому времени губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале рассказал о жертвах обстрела.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито 15 воздушных целей на подлёте к городу. К большому горю, в результате прямого попадания во двор частного жилого домовладения в поселке Дубовое погибла мирная жительница. Женщина в момент атаки была в теплице и скончалась от полученных травм до прибытия скорой. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей. Хотя понимаю, что никакие слова не смогут унять боль утраты…По предварительной информации, 4 человека пострадали. Три женщины получили осколочные ранения различных частей тела в посёлке Дубовое. Четвертый пострадавший получил осколочные ранения головы и поясничной области в селе Таврово", - отметил он.
На этом обстрелы не прекратились. В 23:19 Минобороны РФ сообщило о пресечении новой украинской атаки. На этот раз ВСУ использовали, среди прочего, и противокорабельную ракету "Нептун".
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"Около 22:30 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением противокорабельной ракеты (ПКР) "Нептун" и реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО одна ПКР "Нептун" и 29 реактивных снарядов РСЗО "Вампир" уничтожены над Белгородской областью", - указывалось в телеграм-канале оборонного ведомства.
До этого, в 22:09 губернатор Гладков сообщил о сигнале ракетной опасности. Позднее, в 22:23 он рассказал о жертвах предыдущих обстрелов.
"Уточнённая информация по погибшим и раненым в результате двух террористических атак Белгородского района. К большому горю, количество погибших мирных жителей увеличилось до 4 человек. В городской больнице №2 умер мужчина, которого доставили с множественными осколочными ранениями нижних конечностей из поселка Октябрьский. Врачи до последнего боролись за его жизнь. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким погибших жителей, это невосполнимая утрата для всех нас. В результате двух обстрелов в больницах находятся 12 человек: 11 взрослых и 1 ребёнок", - отметил Гладков.
Он указал, что восемь пострадавших с осколочными ранениями различных частей тела были госпитализированы в профильные отделения городской больницы №2 Белгорода. Состояние всех пострадавших медики оценивали как средней степени тяжести. Одна женщина после оказанной медицинской помощи была отпущена домой на амбулаторное лечение.
Кроме того, в результате обстрела поселка Октябрьский Белгородского района в областную клиническую больницу были госпитализированы двое раненых в тяжелом состоянии: у мужчины - множественные осколочные ранения туловища и конечностей и торако-абдоминальное ранение, у женщины - проникающее ранение брюшной полости. Врачами оперативно проведены операции, в настоящее время они находятся в отделении реанимации. В хирургическое отделение детской областной больницы госпитализирован 8-летний мальчик, который получил ранение в поселке Октябрьский.
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"На момент обстрела ребенок находился на улице. У мальчика диагностирована минно-взрывная травма и поверхностная рана правой поясничной области. Медиками проведены УЗИ брюшной полости и обработка раны, состояние оценивается как средней степени тяжести. Госпитализирован в хирургическое отделение. Планируется телемедицинская консультация с Российской детской клинической больницей", - отметил Гладков.
Он пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.
Позже, в 00:02 Гладков рассказал о последствиях обстрела, произошедшего около 22:30.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито 29 воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадали 4 мирных жителя. 3 человека находятся на лечении в городской больнице №2 города Белгорода, из них 2 мужчин с черепно-мозговой травмой находятся в тяжелом состоянии, у женщины осколочное ранение левой нижней конечности, её состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Еще один пострадавший с осколочным ранением лица и грудной клетки доставлен бригадой скорой в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь всем пострадавшим оказывается", - отметил Гладков.
Он рассказал о последствиях обстрела в Белгороде и в Дубовом.
Корреспондент РИА Новости рассказала о том, как под обстрел в Белгороде попали молодожёны Алексей и Дарья.
"После отбоя сигнала ракетной опасности корреспондент РИА Новости проехалась по городу, чтобы посмотреть следы разрушений. Так, корреспондент заметила горящую крышу двухэтажного таунхауса в поселке Дубовое, который находится практически в самом Белгороде. Крышу тушат пожарные. Разрушена остановка. Также пострадал многоквартирный дом на улице Есенина, там выбиты окна. Также выбиты окна, посечен фасад аптеки рядом, осколками побило машины на парковке. Вокруг много взволнованных людей", - отмечалось в репортаже.
В этом же доме, в пристройке, находился ресторан, в котором праздновали свадьбу. Как рассказали молодожёны, сигнал ракетной опасности застал их, когда они вышли на крыльцо подышать свежим воздухом.
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"Услышали сирену, пошли в укрытие, хорошо, что укрытие было здесь рядом. Из укрытия видели, что там прилетело. Звуки были очень громкие. Страшно, конечно, было, но все живы. У нас все хорошо. Праздник нам не испортили все-таки", - рассказала Дарья.
По словам Алексея, это была вторая ракетная опасность за время празднования. Перед торжеством сотрудники ресторана провели инструктаж о том, как действовать в случае ракетной опасности – как себя вести и где прятаться.
"Они действовали оперативно. Музыку выключили и сразу нас попрятали. Молодцы", - отметил жених.
Как рассказали молодожёны, они слышали грохот с другой стороны дома, но ничего не видели. Другой очевидец, Александр, рассказал РИА Новости, что видел, как "скорая" увозит двоих пострадавших – мужчину и девушку.
"Подошли посмотреть, а их уже перевязывают врачи, на "скорой" увезли. У девушки нога и голова была поранена, у мужчины – затылок", - отметил Александр.
Рядом плакали две женщины. По словам очевидцев, у женщин пострадал кто-то близкий, его увезли на "скорой". Агентство также опубликовало видео с места событий.
Обстановка в регионе остаётся напряжённой.
 
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Заголовок открываемого материала
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09:45Ожесточённые обстрелы Белгорода. Главное на Украине на утро 26 мая
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09:25ВС РФ расширили зону контроля за Работино – Рогов
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