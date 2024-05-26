https://ukraina.ru/20240526/1055294601.html
Зеленский попросил лидеров США и КНР помочь урегулировать украинский конфликт
Зеленский попросил лидеров США и КНР помочь урегулировать украинский конфликт - 26.05.2024 Украина.ру
Зеленский попросил лидеров США и КНР помочь урегулировать украинский конфликт
Президенту США Джо Байдену и китайскому председателю Си Цзиньпину следует приехать на саммит по "формуле мира" для урегулирования украинского конфликта. Об этом в телеграм-канале сообщил Владимир Зеленский
2024-05-26T14:52
2024-05-26T14:52
2024-05-26T14:52
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сша
китай
украина
владимир зеленский
джо байден
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"Обращаюсь к лидерам мира, которые пока что в стороне от глобальных усилий по подготовке саммита мира: к президенту Байдену, лидеру Соединенных Штатов, к президенту Си (Цзиньпину - ред.), лидеру Китая… Пожалуйста, проявите ваше лидерство в приближении мира", - попросил Зеленский.Он призвал лидеров Китая и США поддержать саммит в Швейцарии "своим личным лидерством и участием".Соответствующее видеообращение он записал в Харькове, где сосредоточены командные пункты группировки ВСУ, наносящей удары по российскому Белгороду.В середине июня Швейцария проведет конференцию по Украине. Россия на ней присутствовать не будет.Официальный представитель МИД России Мария Захарова указывала, что РФ призывает партнеров из стран мирового большинства проявить бдительность и воздержаться от участия в швейцарской конференции по Украине, чтобы не дать втянуть себя в антироссийские провокации.Ранее агентство Блумберг сообщало, что Байден, скорее всего, не примет участие в конференции по Украине.
https://ukraina.ru/20240517/1055131297.html
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Украина.ру
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новости, сша, китай, украина, владимир зеленский, джо байден, си цзиньпин
Новости, США, Китай, Украина, Владимир Зеленский, Джо Байден, Си Цзиньпин
Зеленский попросил лидеров США и КНР помочь урегулировать украинский конфликт
Президенту США Джо Байдену и китайскому председателю Си Цзиньпину следует приехать на саммит по "формуле мира" для урегулирования украинского конфликта. Об этом в телеграм-канале сообщил Владимир Зеленский
"Обращаюсь к лидерам мира, которые пока что в стороне от глобальных усилий по подготовке саммита мира: к президенту Байдену, лидеру Соединенных Штатов, к президенту Си (Цзиньпину - ред.), лидеру Китая… Пожалуйста, проявите ваше лидерство в приближении мира", - попросил Зеленский.
Он призвал лидеров Китая и США поддержать саммит в Швейцарии "своим личным лидерством и участием".
Соответствующее видеообращение он записал в Харькове, где сосредоточены командные пункты группировки ВСУ, наносящей удары по российскому Белгороду.
В середине июня Швейцария проведет конференцию по Украине. Россия на ней присутствовать не будет.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указывала, что РФ призывает партнеров из стран мирового большинства проявить бдительность и воздержаться от участия в швейцарской конференции по Украине, чтобы не дать втянуть себя в антироссийские провокации.
Ранее агентство Блумберг сообщало, что Байден, скорее всего, не примет участие в конференции по Украине.