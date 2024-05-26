Трамп пообещал прекратить украинский конфликт - 26.05.2024 Украина.ру
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Трамп пообещал прекратить украинский конфликт
Трамп пообещал прекратить украинский конфликт - 26.05.2024 Украина.ру
Трамп пообещал прекратить украинский конфликт
Бывший президент США Дональд Трамп, выступая на Либертарианском национальном съезде в Вашингтоне, пообещал, что в случае своего переизбрания в числе первоочередных мер добьется прекращения конфликта на Украине
2024-05-26T10:45
2024-05-26T10:45
новости
сша
дональд трамп
украина
вашингтон
джо байден
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"Еще до того, как я вернусь в Овальный кабинет после победы на президентских выборах, я добьюсь прекращения чудовищной войны между Россией и Украиной, чтобы мы перестали тратить сотни миллионов долларов на чужие конфликты и сберегли тысячи и тысячи жизней", - сказал Трамп.Политик не раскрыл подробности, как именно намеревается добиться такого результата. Помимо этого, он пообещал "восстановить мир и стабильность", а также "остановить поход (действующего президента США) Джо Байдена к третьей мировой войне".Он пригрозил, что такая война, в случае развязывания, будет беспрецедентной по своему масштабу и характеру.
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новости, сша, дональд трамп, украина, вашингтон, джо байден
Новости, США, Дональд Трамп, Украина, Вашингтон, Джо Байден

Трамп пообещал прекратить украинский конфликт

10:45 26.05.2024
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© AP / Alex Brandon
Читать в
Бывший президент США Дональд Трамп, выступая на Либертарианском национальном съезде в Вашингтоне, пообещал, что в случае своего переизбрания в числе первоочередных мер добьется прекращения конфликта на Украине
"Еще до того, как я вернусь в Овальный кабинет после победы на президентских выборах, я добьюсь прекращения чудовищной войны между Россией и Украиной, чтобы мы перестали тратить сотни миллионов долларов на чужие конфликты и сберегли тысячи и тысячи жизней", - сказал Трамп.
Политик не раскрыл подробности, как именно намеревается добиться такого результата. Помимо этого, он пообещал "восстановить мир и стабильность", а также "остановить поход (действующего президента США) Джо Байдена к третьей мировой войне".
"Вам ведь известно, что мы движемся к третьей мировой?", - задался вопросом Трамп.
Он пригрозил, что такая война, в случае развязывания, будет беспрецедентной по своему масштабу и характеру.
20 мая, 07:35
США хотят выдать Киеву кредит под залог из активов РФ до избрания Трампа - Financial TimesСША подталкивают страны "Большой семерки" передать Украине кредит под залог в виде будущих доходов от замороженных на Западе активов РФ, до возможного возвращения на пост президента США Дональда Трампа, высказывавшегося против финансирования Киева, сообщает газета Financial Times со ссылкой на западных чиновников
 
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