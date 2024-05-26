https://ukraina.ru/20240526/1055292813.html

Трамп пообещал прекратить украинский конфликт

Трамп пообещал прекратить украинский конфликт - 26.05.2024 Украина.ру

Трамп пообещал прекратить украинский конфликт

Бывший президент США Дональд Трамп, выступая на Либертарианском национальном съезде в Вашингтоне, пообещал, что в случае своего переизбрания в числе первоочередных мер добьется прекращения конфликта на Украине

2024-05-26T10:45

2024-05-26T10:45

2024-05-26T10:45

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"Еще до того, как я вернусь в Овальный кабинет после победы на президентских выборах, я добьюсь прекращения чудовищной войны между Россией и Украиной, чтобы мы перестали тратить сотни миллионов долларов на чужие конфликты и сберегли тысячи и тысячи жизней", - сказал Трамп.Политик не раскрыл подробности, как именно намеревается добиться такого результата. Помимо этого, он пообещал "восстановить мир и стабильность", а также "остановить поход (действующего президента США) Джо Байдена к третьей мировой войне".Он пригрозил, что такая война, в случае развязывания, будет беспрецедентной по своему масштабу и характеру.

https://ukraina.ru/20240520/1055164798.html

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новости, сша, дональд трамп, украина, вашингтон, джо байден