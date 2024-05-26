Главное за ночь 26 мая - 26.05.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 26 мая
Главное за ночь 26 мая - 26.05.2024 Украина.ру
Главное за ночь 26 мая
Российские войска ночью нанесли масштабный комбинированный удар по позициям противника. Взрывы раздавались в Винницкой, Житомирской, Кировоградской и... Украина.ру, 26.05.2024
2024-05-26T09:03
2024-05-26T09:03
удары
новости
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минобороны
хмельницкая область
мид
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Российские войска ночью нанесли масштабный комбинированный удар по позициям противника. Взрывы раздавались в Винницкой, Житомирской, Кировоградской и Хмельницкой областях. Вследствие удара город с военным аэродромом Староконстантинов (Хмельницкая область) был обесточен.Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 10 украинских БПЛА над Курской областью и три над Орловской, - сообщили в Минобороны.Новый способ побега за границу придумали на Украине, теперь украинцы едут на машинах по трассе Одесса-Рени, где есть транзитный участок молдавской территории между КПП. Люди бросают автомобили прямо на дороге и бегут в сторону молдавского села Паланка. При этом раньше для побега покупали дешевые машины, сейчас там замечены грузовики.Контакты "арктической пятерки", куда входят Россия, Дания, Канада, Норвегия и США, прерваны, заявил РИА Новости директор правового департамента МИД Мусихин.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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удары, новости, украина, минобороны, хмельницкая область, мид
удары, Новости, Украина, Минобороны, Хмельницкая область, МИД

Главное за ночь 26 мая

09:03 26.05.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллерии ВС РФ на Северском направлении
Боевая работа артиллерии ВС РФ на Северском направлении - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Российские войска ночью нанесли масштабный комбинированный удар по позициям противника. Взрывы раздавались в Винницкой, Житомирской, Кировоградской и Хмельницкой областях. Вследствие удара город с военным аэродромом Староконстантинов (Хмельницкая область) был обесточен.
Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 10 украинских БПЛА над Курской областью и три над Орловской, - сообщили в Минобороны.
Новый способ побега за границу придумали на Украине, теперь украинцы едут на машинах по трассе Одесса-Рени, где есть транзитный участок молдавской территории между КПП. Люди бросают автомобили прямо на дороге и бегут в сторону молдавского села Паланка. При этом раньше для побега покупали дешевые машины, сейчас там замечены грузовики.
Контакты "арктической пятерки", куда входят Россия, Дания, Канада, Норвегия и США, прерваны, заявил РИА Новости директор правового департамента МИД Мусихин.
 
ударыНовостиУкраинаМинобороныХмельницкая областьМИД
 
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