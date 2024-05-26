https://ukraina.ru/20240526/1055290536.html

Главное за ночь 26 мая

Главное за ночь 26 мая - 26.05.2024 Украина.ру

Главное за ночь 26 мая

Российские войска ночью нанесли масштабный комбинированный удар по позициям противника. Взрывы раздавались в Винницкой, Житомирской, Кировоградской и... Украина.ру, 26.05.2024

2024-05-26T09:03

2024-05-26T09:03

2024-05-26T09:03

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Российские войска ночью нанесли масштабный комбинированный удар по позициям противника. Взрывы раздавались в Винницкой, Житомирской, Кировоградской и Хмельницкой областях. Вследствие удара город с военным аэродромом Староконстантинов (Хмельницкая область) был обесточен.Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 10 украинских БПЛА над Курской областью и три над Орловской, - сообщили в Минобороны.Новый способ побега за границу придумали на Украине, теперь украинцы едут на машинах по трассе Одесса-Рени, где есть транзитный участок молдавской территории между КПП. Люди бросают автомобили прямо на дороге и бегут в сторону молдавского села Паланка. При этом раньше для побега покупали дешевые машины, сейчас там замечены грузовики.Контакты "арктической пятерки", куда входят Россия, Дания, Канада, Норвегия и США, прерваны, заявил РИА Новости директор правового департамента МИД Мусихин.

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удары, новости, украина, минобороны, хмельницкая область, мид