Постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер на заседании Совбеза ООН призвал Россию отменить решение о признании суверенитета республик Донбасса

«Мы призываем Россию подкрепить действиями свои слова о том, что она предпочитает путь диалога, отменив решение о признании (ДНР и ЛНР). Мы в координации с европейскими партнерами готовим точечные санкции в отношении тех, кто принял это незаконное решение», — заявил представитель Франции.

Он добавил, что наибольшую озабоченность у Франции вызывает возможность отправки в Донбасс российских миротворцев. По его словам, это стало бы «еще одним актом нарушения территориальной целостности Украины». «Украинский треугольник»: к чему приведут переговоры Путин-Макрон-Байден © коллаж Украина.Ру

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета, дружбе и военной помощи с Донецкой и Луганской республиками Донбасса.

Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются.