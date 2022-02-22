История «Минска» и Нормандского формата переговоров подходит к концу. Такое мнение в беседе с журналистами издания Украина.ру озвучил директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев

Украинский диверсант готовил теракт в Донецке, но что-то пошло не так © ЦОС ФСБ РФ / ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанк

«Придется исходить из обстоятельств, которые сложатся в новой реальности. Это может быть все, что угодно, включая признание Москвой ДНР/ЛНР и заключение более глобальных договоренностей по Украине. Но ясно, что как все эти 8 лет уже не будет», — сказал собеседник издания.

Он уверен, что украинский вопрос идет к своей логической развязке, которая наступит уже очень скоро.

Полностью интервью с Андреем Золотарёвым можно прочитать здесь.