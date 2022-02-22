Эскалация в Донбассе последних нескольких дней показывает, что «Минск» пришел к своему логическому завершению и совсем скоро станет историей, уступив место чему-то новому.
«Придется исходить из обстоятельств, которые сложатся в новой реальности. Это может быть все, что угодно, включая признание Москвой ДНР/ЛНР и заключение более глобальных договоренностей по Украине. Но ясно, что как все эти 8 лет уже не будет», — сказал собеседник издания.
Он уверен, что украинский вопрос идет к своей логической развязке, которая наступит уже очень скоро.
Полностью интервью с Андреем Золотарёвым можно прочитать здесь.