Без воды остались более 21 тысячи жителей Докучаевска и Еленовки, а также свыше 50 социальных объектов, включая больницы.
Для населения организовали подвоз технической воды, сейчас проводят работы по подключению системы к подземным скважинам.
В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев игнорирует договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Также ВСУ организовали на территории ДНР и ЛНР несколько диверсий: в частности, 18 февраля в Донецке взорвалась машина начальника управления Народной милиции, сам он не пострадал. В тот же день в Луганске прогремели два взрыва на газопроводе.
Из-за угрозы вторжения Украины в Донбассе начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.
Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов, считают в Кремле. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.