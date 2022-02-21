В Донецкой народной республике (ДНР) объявили чрезвычайную ситуацию (ЧС) государственного уровня из-за остановки насосной станции и прекращения централизованного питьевого водоснабжения. Об этом 21 февраля сообщает Telegram-канал МЧС республики

Российская вода «заливает» Украину © Facebook, Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook, Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Перейти в фотобанк

Для населения организовали подвоз технической воды, сейчас проводят работы по подключению системы к подземным скважинам.

В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев игнорирует договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Также ВСУ организовали на территории ДНР и ЛНР несколько диверсий: в частности, 18 февраля в Донецке взорвалась машина начальника управления Народной милиции, сам он не пострадал. В тот же день в Луганске прогремели два взрыва на газопроводе.

Из-за угрозы вторжения Украины в Донбассе начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.

Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов, считают в Кремле. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.