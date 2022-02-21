Если Москва «продолжит высылать дипломатов», то американскому посольству будет сложно работать. Об этом 20 февраля заявил посол США в Москве Джон Салливан, комментируя ответные меры России, передает газета Politico

Салливан пригрозил России из-за кибератак на Украину © REUTERS, Kevin Lamarque сказал Салливан.

По его словам, в залах и кабинетах в посольстве «по большей части тихо», есть несколько этажей, которые не заняты. Больше всего Салливан опасается, что посольство не сможет получить визы для рабочих, которые могут «обслуживать и заменять» инфраструктуру в здании. Он сослался на проблемы с лифтами, генераторами и водяными насосами.

Салливан стал послом в Москве в феврале 2020 года. Его назначил еще предшественник нынешнего президента Дональд Трамп, а впоследствии Байден попросил дипломата продолжить службу.

«У меня не было отговорки (чтобы отказаться — ред.), потому что я люблю свою работу, и люблю работать с моими коллегами в посольстве в Москве», — заявил Салливан.

Ранее СМИ сообщали, что посол США в России из-за нехватки кадров в дипмиссии научился смешивать средства для уборки туалетов и пользоваться моечной машиной для пола.

В середине апреля 2021 года Вашингтон в очередной раз расширил антироссийские санкции и выслал десять дипломатов. Россия в ответ включила США в список недружественных стран, которым, в частности, запретила нанимать на работу в посольства россиян и граждан третьих стран. Американская дипмиссия заявила, что ей придется значительно сократить штат, поэтому она не сможет оказывать консульские услуги в полном объеме. С середины мая россиянам перестали выдавать неиммиграционные визы.

В июне, после саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, Москва и Вашингтон начали контакты по вопросу нормализации работы посольств, но, по словам главы МИД Сергея Лаврова, этот процесс «топчется на месте» из-за попыток США давить на Россию.