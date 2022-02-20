Более трех тысяч израильтян уже покинули Украину, но многие еще остаются там, рассказал премьер-министр Израиля Нафтали Беннет

Запад обвиняет Россию в «нападении на Украину» на протяжении полугода. США неоднократно называли даты «вторжения», но ни одно подобное «предсказание» не оправдалось.

Россия отвергает такого рода обвинения, однако раздутые панические настроения приводят к тому, что многие иностранные компании сворачивают свою деятельность на Украине.

«Сейчас непростое время с точки зрения глобальной стабильности. Мы не знаем, что может произойти, и я не хочу комментировать события. Для нас важно, чтобы израильтяне, которые находятся на Украине, вернулись домой», — приводит слова Беннета РИА Новости.

Израильский премьер отметил, что некоторые авиакомпании уже отменяют рейсы из Украины.

«Поэтому я обращаюсь к гражданам Израиля, которые все ещё находятся на Украине: сейчас не время рассчитывать на авось. Лучше некоторые неудобства сейчас, чем реальная опасность для вашей жизни потом. Возвращайтесь домой», — сказал он.

Израиль не испугался угроз безграмотного украинского посла © РИА Новости, Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанк

За прошедшие сутки украинская артиллерия регулярно обстреливала территории Донецкой и Луганской народных республик.

Огонь велся в том числе и из крупнокалиберной артиллерии и минометов, что запрещено подписанными Киевом минскими соглашениями.