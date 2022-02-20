В сложившейся ситуации на востоке Украины президент России Владимир Путин пока не скажет ни "да", ни "нет" признанию народных республик Донбасса. Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко

Ранее в интервью Украина.ру Бондаренко назвал проект постановления о признании ЛДНР, лежащий на столе у Путина, предложением Западу "сыграть в русскую рулетку". В данный момент президент не будет принимать однозначного решения по данному вопросу, подчеркнул эксперт. Бондаренко: спектакль под названием «Вторжение» - это сериал, и он продолжается © Екатерина Чеснокова

«Он сейчас и не скажет. Если он скажет «да», то это означает, что Россия перечеркивает Минские договоренности, а если он скажет «нет», то это будет означать, что он резко противопоставил себя своему окружению и просто сливает своих самопровозглашенных союзников», — сказал Бондаренко.

Аргумент с признанием ЛДНР стал намного более действенным в рамках отношений России и Запада, заключил собеседник издания.

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