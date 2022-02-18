За минувшие сутки на Украине выявили 34938 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом 18 февраля сообщило министерство здравоохранения страны

«Из них дети — 2 870, медработники — 870… Также за прошедший день: госпитализировано — 3 323 человека, летальных случаев — 282», — говорится в сообщении министерства.

Новая реальность. Как омикрон встречают Украина и Россия © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В настоящее время Украина переживает новую волну эпидемии заболевания.

Пик последней волны эпидемии пришёлся на первую половину ноября, когда ежедневно регистрировалось от 600 до 800 летальных случаев.