«Из них дети — 2 870, медработники — 870… Также за прошедший день: госпитализировано —  3 323 человека, летальных случаев — 282», — говорится в сообщении министерства.

Новая реальность. Как омикрон встречают Украина и Россия
Новая реальность. Как омикрон встречают Украина и Россия
© РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк
Суточная заболеваемость и смертность в стране немного увеличилась по сравнению с данными, опубликованными министерством здравоохранения днём ранее.

В настоящее время Украина переживает новую волну эпидемии заболевания.

Пик последней волны эпидемии пришёлся на первую половину ноября, когда ежедневно регистрировалось от 600 до 800 летальных случаев.