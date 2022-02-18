«Из них дети — 2 870, медработники — 870… Также за прошедший день: госпитализировано — 3 323 человека, летальных случаев — 282», — говорится в сообщении министерства.
Суточная заболеваемость и смертность в стране немного увеличилась по сравнению с данными, опубликованными министерством здравоохранения днём ранее.
В настоящее время Украина переживает новую волну эпидемии заболевания.
Пик последней волны эпидемии пришёлся на первую половину ноября, когда ежедневно регистрировалось от 600 до 800 летальных случаев.