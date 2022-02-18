Не видят угрозы вторжения России на Украину 14% украинцев на западе и около 42% - на востоке страны. Опрос провело агентство Рейтинг 16-17 февраля, результаты опубликованы на сайте организации

В телефонном опросе участвовали 1772 респондента на территории Украины.

Согласно итогам опроса, 19% украинцев оценивают вероятность полномасштабного военного вторжения России на Украину как высокую, 33% — как среднюю, 20% — как низкую. При этом 25% заявили, что угрозы нет. Половина украинцев верит в угрозу «вторжения РФ» - опрос © "Рейтинг"

«Количество опрошенных, которые не видят угрозы, существенно различается по регионам: от 14% на Западе до 42% — на Востоке страны», — отмечается на сайте Рейтинга.

Также респонденты отвечали, сможет ли, по их мнению, Украина отразить нападение, если вторжение России состоится. Большинство опрошенных (64%) уверены, что да, треть участников опроса не уверены в этом. Социологи указали, что за последние несколько дней оценка вероятности угрозы как высокой уменьшилась с 28 до 19%, а уверенность в способности Украины отразить нападение, напротив, выросла с 58 до 64%.

Страны Запада обвиняют Россию в подготовке «вторжения на Украину». Ранее датой начала «вторжения» называли 16 февраля — об этом заявили британские таблоиды со ссылкой на спецслужбы США. Агентство Reuters даже запустило в «ночь вторжения» трансляцию с Майдана в Киеве.

При этом официальные лица Украины отмечают, что не видят достаточной для этого группировки сил РФ на границе и угрозы вторжения. Москва подчеркивала, что никому не угрожает, а перемещение войск по территории страны — суверенное право РФ.