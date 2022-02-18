Ближайшие 2 года будут «особенно турбулентными» для Казахстана. Однако причины для отставки действующего лидера страны Касыма-Жомарта Токаева пока не просматриваются. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявила старший советник компании Kesarev Consulting Наталья Малярчук

Kesarev Consulting — компания-консультант, оказывающая услуги по связям с правительственными и общественными органами и управлению регуляторными рисками на постсоветском пространстве.

По словам эксперта, страсти в Казахстане не утихают, в стране регулярно проходят протестные акции. И такое положение дел, уверена Малярчук, не изменится вплоть до президентских выборов 2024 года.

«Относительно отставки Токаева, причин для нее нет. Он может спокойно доработать срок, и у него есть конституционное право переизбраться. Ближе к выборам станет понятно, каков расклад сил и насколько ему удастся получить голоса. Я бы лично не хотела, чтобы он ушел в отставку и прошли перевыборы. Если ретроспективно посмотреть на то, что делает Токаев, то это кажется недостаточным и слишком мягким, но он проводит системную работу», — сказала Малярчук.

Однако подчеркнула она, за это время Токаеву предстоит очень много сделать, ведь проблем у него тоже немало, и основная из них кадровая — отсутствие слаженной команды.

Европарламент обвинил РФ в экономических проблемах Украины © president.gov.ua Натальей Малярчук можно прочитать здесь.

Акции протеста в Казахстане начались с первых дней 2022 года. Первоначально люди требовали от правительства снижения цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей.

Руководство страны согласилось на требования митингующих, однако протесты это не остановило: акции приобрели характер мятежа.

В среду, 5 января, президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и взял на себя обязанности главы Совета безопасности, которые ранее исполнял первый президент республики Нурсултан Назарбаев, фактически удерживая власть в своих руках.

Во время протестов погибло несколько десятков человек, в том числе силовики, около тысячи пострадали, и Токаев попросил о вводе в страну коллективного контингента ОДКБ, что на Западе было воспринято неоднозначно.

В МИД РФ оценили произошедшее в Казахстане как организованную извне попытку насильственным путем нарушить целостность государства.