Депутат одесского горсовета от «Партии Шария» Илья Фрейман на внеочередной сессии на днях проголосовал против выделения средств на создание территориальной обороны, передает издание «Одесский курьер»

Западная истерия о «вторжении» оставила украинских рестораторов без денег © Hotel Restaurant Hallnber / flickr

Кроме того, перед началом заседания он собрал со столов украинские флаги, которые установили сотрудники горсовета, и отложил их в сторону.

В результате украинская полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований якобы за «надругательство над государственным символом Украины».

В последнее время Украина и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а утверждения об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.