Фрейман назвал происходящее на сессии «пафосом» и «маразмом», а вбросы о «вторжении» РФ «истерией».
Кроме того, перед началом заседания он собрал со столов украинские флаги, которые установили сотрудники горсовета, и отложил их в сторону.
В результате украинская полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований якобы за «надругательство над государственным символом Украины».
В последнее время Украина и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а утверждения об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.