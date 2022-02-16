Западная риторика о скором «российском вторжении» на Украину пока привела к проблемам только для Киева. Значит ли это, что в Вашингтоне решили «сбросить» эту страну «с воза», или Украину готовят к новой роли жертвы. На этот вопрос журналистам издания Украина.ру ответил директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев

Гончаренко впал в истерику в Раде после решения Госдумы - видео © Facebook, Олексій Гончаренко

«США пытаются решить свои проблемы за счет Украины, использовав ее то ли в качестве кабанчика на закланье, то ли в качестве разменной монеты.

Мы видим, что в условиях этой истерии доллар становится удобной гаванью и на фоне семипроцентной инфляции это тоже отбрасывать нельзя. Кроме того, как бы там ни было, это оказывает определенное воздействие на Украину и она, пусть и со скрипом, следует за Вашингтоном. Это средство консолидации других партнеров США», — заключил эксперт.

Наконец, подытожил Золотарев, Украина продолжает оставаться инструментом торга с РФ, а также мостиком к разрушению намечающейся оси «Париж-Берлин-Москва-Пекин». Эксперт уверен, что такое объединение Лондону и Вашингтону это явно не по вкусу.

Полностью интервью с Андреем Золотаревым можно прочитать здесь.