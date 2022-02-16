По его мнению, вариант, что США готовятся вернуть Киев Москве в максимально разрушенном виде, маловероятен, а вот альтернатива в виде разворачивания очередной большой войны на Украине — вполне вероятен.
«США пытаются решить свои проблемы за счет Украины, использовав ее то ли в качестве кабанчика на закланье, то ли в качестве разменной монеты.
Мы видим, что в условиях этой истерии доллар становится удобной гаванью и на фоне семипроцентной инфляции это тоже отбрасывать нельзя. Кроме того, как бы там ни было, это оказывает определенное воздействие на Украину и она, пусть и со скрипом, следует за Вашингтоном. Это средство консолидации других партнеров США», — заключил эксперт.
Наконец, подытожил Золотарев, Украина продолжает оставаться инструментом торга с РФ, а также мостиком к разрушению намечающейся оси «Париж-Берлин-Москва-Пекин». Эксперт уверен, что такое объединение Лондону и Вашингтону это явно не по вкусу.
Полностью интервью с Андреем Золотаревым можно прочитать здесь.