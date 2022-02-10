«Они даже не удосужились посмотреть среднюю температуру конца февраля — начала марта на Украине, которая достаточно южная страна. Видимо, они перепутали Украину с Сибирью. На Сибирь это самое оптимальное время наступать, а на Украине в это время самая распутица. Похоже, что они перепутали методичку. Для них что Украина, что Россия — это одно и то же», — сказал эксперт.
Ситуация с западными обещаниями о скором «вторжении России», уточнил Жарихин, уже давно превратилась в историю «Волки, волки», и американцам уже просто перестали верить.
«Даже если вдруг Россия решится напасть на Украину, они только дернутся дня через 3, потому что подумают, что это очередной фейк CNN, New York Times или Bloomberg», — уверен эксперт.
Полностью интервью с Владимиром Жарихиным можно прочитать здесь.