CNN опубликовал новый материал о скором «российском вторжении». Авторы статьи заверили, «поход на Киев» в Москве панируют на самый холодный период, то есть в ближайшие недели, чтобы смогла пройти тяжелая военная техника. Это заявление в интервью изданию Украина.ру прокомментировал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин

«Они даже не удосужились посмотреть среднюю температуру конца февраля — начала марта на Украине, которая достаточно южная страна. Видимо, они перепутали Украину с Сибирью. На Сибирь это самое оптимальное время наступать, а на Украине в это время самая распутица. Похоже, что они перепутали методичку. Для них что Украина, что Россия — это одно и то же», — сказал эксперт.

Михеев рассказал, чем Россия интересна Китаю © РИА Новости,

«Даже если вдруг Россия решится напасть на Украину, они только дернутся дня через 3, потому что подумают, что это очередной фейк CNN, New York Times или Bloomberg», — уверен эксперт.

Полностью интервью с Владимиром Жарихиным можно прочитать здесь.