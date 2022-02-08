Министр обороны Украины Алексей Резников в эфире канала ICTV 7 февраля отметил, что ударной группировки войск России у границ Украины нет и угрозы «вторжения» не наблюдается

«По состоянию на сегодня, эти 119 наземного компонента и все остальные не сформировали ударную группировку в каком-то из мест, чтобы осуществить нападение на Украину», — сказал Резников.

По его словам, для формирования такой группировки России понадобился бы месяц.

Глава Минобороны заявил, что Россия якобы попытается дестабилизировать Украину изнутри, используя антивакцинаторов и людей, недовольных экономической и политической ситуацией. Владимир Жарихин: Истерия по поводу «вторжения на Украину» - подковерная битва Госдепа и Белого Дома © РИА Новости, Владимир Трефилов

Резников также сообщил, что министерства обороны, иностранных дел и безопасности будут еженедельно проводить брифинги, информируя о ситуации на границе Украины. Кроме того, в феврале Украина проведет учения ВСУ применением «Байрактаров», «Джавелинов» и противотанковых гранатометов NLAW.

Киев и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а утверждения об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.