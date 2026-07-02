https://ukraina.ru/20260702/2-iyulya-2026-goda-vecherniy-efir-1080967790.html

2 июля 2026 года, вечерний эфир

2 июля 2026 года, вечерний эфир - 02.07.2026 Украина.ру

2 июля 2026 года, вечерний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 02.07.2026

2026-07-02T18:59

2026-07-02T18:59

2026-07-02T18:59

россия

херсонская область

луганск

иван лизан

игорь юшков

украина.ру

фонд национальной энергетической безопасности

новороссия сегодня

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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Тема дня Новороссии. День молодёжи 2026 на Херсонщине: как праздник превратился в добрые дела и помощь бойцам. Гость: Владимир Шахов - руководитель регионального штаба Всероссийского проекта взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ в Херсонской области* Родные места. Жизнь Луганска сегодня: восстановление и мирное будущее. Гость: Александра Юхимец - военный корреспондент отдельного штурмового отряда "Русь"* Аналитика от издания Украина.ру. О состоянии украинской экономики. Гость: Иван Лизан – экономист и журналист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050"* Большое интервью. О ситуации с топливом в России. Гость: Игорь Юшков – эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности

россия

херсонская область

луганск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, херсонская область, луганск, иван лизан, игорь юшков, украина.ру, фонд национальной энергетической безопасности, новороссия сегодня, видео