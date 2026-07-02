https://ukraina.ru/20260702/2-iyulya-2026-goda-vecherniy-efir-1080967790.html
2 июля 2026 года, вечерний эфир
2 июля 2026 года, вечерний эфир - 02.07.2026 Украина.ру
2 июля 2026 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 02.07.2026
2026-07-02T18:59
2026-07-02T18:59
2026-07-02T18:59
россия
херсонская область
луганск
иван лизан
игорь юшков
украина.ру
фонд национальной энергетической безопасности
новороссия сегодня
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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Тема дня Новороссии. День молодёжи 2026 на Херсонщине: как праздник превратился в добрые дела и помощь бойцам. Гость: Владимир Шахов - руководитель регионального штаба Всероссийского проекта взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ в Херсонской области* Родные места. Жизнь Луганска сегодня: восстановление и мирное будущее. Гость: Александра Юхимец - военный корреспондент отдельного штурмового отряда "Русь"* Аналитика от издания Украина.ру. О состоянии украинской экономики. Гость: Иван Лизан – экономист и журналист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050"* Большое интервью. О ситуации с топливом в России. Гость: Игорь Юшков – эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности
россия
херсонская область
луганск
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/02/1080967671_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_089d7be9b6ec6929d4ea2fb0e8fc4442.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, херсонская область, луганск, иван лизан, игорь юшков, украина.ру, фонд национальной энергетической безопасности, новороссия сегодня, видео
Россия, Херсонская область, Луганск, Иван Лизан, Игорь Юшков, Украина.ру, Фонд национальной энергетической безопасности, Новороссия сегодня
2 июля 2026 года, вечерний эфир
* Новости и фронтовые сводки.
* Тема дня Новороссии. День молодёжи 2026 на Херсонщине: как праздник превратился в добрые дела и помощь бойцам. Гость: Владимир Шахов - руководитель регионального штаба Всероссийского проекта взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ в Херсонской области
* Родные места. Жизнь Луганска сегодня: восстановление и мирное будущее. Гость: Александра Юхимец - военный корреспондент отдельного штурмового отряда "Русь"
* Аналитика от издания Украина.ру. О состоянии украинской экономики. Гость: Иван Лизан – экономист и журналист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050"
* Большое интервью. О ситуации с топливом в России. Гость: Игорь Юшков – эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности